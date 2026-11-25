El municipio de Batallas, en el departamento de La Paz, se beneficiará con la construcción de 232 viviendas sociales, como parte de un proyecto que contempla una inversión de 54 millones de bolivianos y que busca mejorar las condiciones habitacionales de las familias de la Central Suriquiña.

El anuncio se realizó durante la firma del convenio interinstitucional de cofinanciamiento entre la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), en un acto encabezado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La iniciativa contempla que el 95% de los recursos sea financiado por Aevivienda.

Durante el encuentro, que estuvo acompañado de un tradicional apthapi y la participación de decenas de comunarios junto a sus familias, Zamora destacó la importancia de impulsar proyectos habitacionales en las diferentes regiones del país.

"La idea es que los comunarios tengan su vivienda", manifestó la autoridad.

Asimismo, aseguró que durante su gestión se dará especial importancia a los programas de vivienda social, con el propósito de garantizar condiciones dignas para las familias bolivianas.

"Vamos a continuar con los proyectos, vamos a continuar construyendo y desde este año vamos a darle mucha importancia a lo que son las viviendas sociales, es por eso de que vamos a trabajar en La Paz y todos los departamentos de Bolivia porque queremos que todas las personas tengan su vivienda digna", afirmó.

Viviendas que representan nuevas oportunidades para las familias

Por su parte, la coordinadora técnica de Aevivienda, Alison Yáñez, destacó que las 232 soluciones habitacionales representan mucho más que una cifra, porque significan oportunidades para que las familias puedan mejorar sus condiciones de vida y construir un futuro diferente.

"Una casa es un refugio, seguridad, dignidad y pertenencia. Por eso detrás de cada vivienda hay una historia, y detrás de cada familia hay una esperanza que merece ser tenida", expresó.

Yáñez también agradeció a los comunarios por mantener vigente la demanda de soluciones habitacionales y señaló que la firma del convenio representa el inicio de una nueva etapa de trabajo, compromiso y resultados para la Central Suriquiña.

Más de 15 mil familias beneficiadas en el primer año de gestión

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas, durante el primer año de gestión del ministro Mauricio Zamora, un total de 15.175 familias accedieron a una vivienda digna en Bolivia, beneficiando a 47.042 personas.

Con el nuevo convenio, el Gobierno busca continuar ampliando los programas habitacionales y atender las necesidades de vivienda en comunidades y diferentes regiones del territorio nacional.