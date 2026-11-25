Las intensas lluvias que continúan cayendo en el municipio de El Torno mantienen en alerta a los pobladores de la comunidad El Playón, donde el agua ya ingresó a algunas viviendas y los accesos permanecen afectados por la crecida del río, que arrastra troncos, palizadas y restos de árboles.

Ante esta situación, maquinaria pesada trabaja en la limpieza de canales y la habilitación de pasos provisionales para permitir que el agua circule y evitar que continúe ingresando a los domicilios. Las labores se realizan después de varias horas de lluvia, mientras los vecinos permanecen atentos ante el temor de que se registre una nueva emergencia.

Un poblador de la zona explicó que los trabajos se concentran en despejar un canal que quedó obstruido y ayudar a una familia cuya vivienda resultó afectada por el ingreso del agua.

“Ahorita estamos haciendo el limpiado de un canal que se nos ha tapado y una vivienda que se nos ha entrado el agua. Pero gracias a Dios y al apoyo siempre del alcalde municipal de El Torno, estamos aquí nosotros al primer llamado de la comunidad o de las personas que sean afectadas. Estamos trabajando y estamos haciendo la limpieza y el sacado de agua de la vivienda también”, relató.

Aunque hasta el momento no se reportaron llamados de emergencia desde otras comunidades, la preocupación se concentra en El Playón, donde sus habitantes conocen las consecuencias de las crecidas del río.

“Comunidad ahorita afectada no nos ha llamado, no ha habido nada todavía de emergencia. Pero aquí en El Playón yo creo que sí va a haberlo porque toda la gente empieza a llover y la gente está con ese miedo que llegue el turbión, que llegue el barro, la mazamorra que baja de arriba”, manifestó el poblador.

El temor no es menor. En esta comunidad todavía recuerdan la riada que dejó personas fallecidas, familias que perdieron sus viviendas y habitantes que continúan desaparecidos.

“Sí, ha habido hartísima gente que ha sido afectada. Incluso ha habido hartos que han fallecido, han perdido la vida, y hay harta gente que incluso todavía no lo han encontrado, pero estamos a cualquier llamado de la comunidad”, recordó.

El poblador también explicó que son varias las familias que viven en el sector. Algunas se trasladaron desde la otra banda para construir sus viviendas en terrenos propios, mientras que otras continúan habitando en la zona que podría verse afectada por una nueva crecida.

Consultado sobre la posibilidad de que se repita una tragedia como la ocurrida anteriormente, expresó su esperanza de que las condiciones climáticas no provoquen otra emergencia, aunque aseguró que permanecen atentos.

“Esperemos que no, pero como siempre estamos atentos a cualquier cosa, porque puede ser que sí, puede ser que no, no, pero esperemos que no, porque ha habido harta mucha gente, familias que han sufrido pérdidas de sus casas, de sus animalitos, de todo”, afirmó.

Finalmente, advirtió que, si las precipitaciones continúan y aumenta el riesgo, las familias tendrán que abandonar el sector para ponerse a salvo.

“Sí, si continúa la lluvia, sí van a tener que ser evacuadas”, concluyó.