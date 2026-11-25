El calor sofocante que golpeó a Santa Cruz durante los últimos días comienza a dar una tregua. La madrugada de este miércoles 25 de noviembre, un frente frío leve ingresó al departamento acompañado de lluvias y vientos del sur, que provocarán un descenso de las temperaturas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones se mantendrán durante la mañana de este miércoles y continuarán el jueves 26 de noviembre. El pronóstico también anticipa que el termómetro volverá a subir desde el viernes, con temperaturas que superarán los 30 grados durante el fin de semana.

El cambio de clima llegó como un alivio para quienes tuvieron que soportar las altas temperaturas de los últimos días, especialmente en las zonas donde la sensación térmica se hizo más intensa.

¿Hasta cuándo lloverá en Santa Cruz?

Este miércoles se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la mañana, con cielos cubiertos y vientos del sur que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

La temperatura mínima prevista es de 23°C, mientras que la máxima llegará a los 27°C. Aunque el descenso será leve, la presencia del viento del sur y las precipitaciones marcará una diferencia frente al calor que se sintió en el departamento.

Para el jueves 26 de noviembre, el Senamhi pronostica que las lluvias continuarán durante la mañana, con una máxima de 27°C y vientos del sur.

Sin embargo, el alivio no durará toda la semana. Desde el viernes 27 de noviembre, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, con una máxima de 30°C.

El sábado 28, el termómetro alcanzará los 31°C, mientras que para el domingo 29 se espera el retorno de los vientos moderados del norte, con una mínima de 24°C y máximas que oscilarán entre los 32°C y 33°C.

De esta manera, el frente frío dará un respiro temporal al departamento, antes de que el calor vuelva a sentirse con mayor intensidad durante el fin de semana.

Vecinos celebran el alivio tras días de intenso calor

El cambio de clima fue recibido con alivio por los ciudadanos, especialmente por quienes trabajan al aire libre o deben trasladarse diariamente a zonas donde las altas temperaturas se sienten con mayor fuerza.

Durante un contacto con vecinos, uno de ellos contó cómo vivió los días de calor y aseguró que las lluvias llegaron en un momento necesario.

“Sí, porque ya la ola de calor estaba demasiado fuerte, especialmente yo que trabajo en la zona de Warnes. Allá se sentía la sensación térmica insoportable, la verdad. Fue un alivio para nosotros”, expresó.

El ciudadano también explicó que, antes de la llegada de las precipitaciones, buscaba distintas formas de protegerse del sol y combatir las altas temperaturas.

“Uno, sí, el protector solar, porque el sol está bastante fuerte, estuvo antes de que lleguen estas lluvias. Y, obviamente, el aire acondicionado”, agregó.

Consultado sobre el descenso de temperaturas y la llegada del viento del sur, el vecino manifestó su satisfacción y expresó su deseo de que las condiciones frescas se mantengan por más tiempo.

“Sí, sí, nos alivia bastante y esperemos que dure un poco”, manifestó.