El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 25 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,83 por dólar estadounidense, lo que representa un incremento de cinco centavos respecto a la cotización del martes, cuando se ubicó en Bs 11,78.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este miércoles?

En el mercado paralelo, las referencias de cotización también registraron variaciones durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este miércoles en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12 para ambas operaciones. Esto representa un incremento de Bs 0,04 en la compra y de Bs 0,03 en la venta.

De esta manera, las referencias del mercado paralelo se mantienen por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central.

Es importante tomar en cuenta que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones no constituyen un tipo de cambio oficial. El BCB, por su parte, publica diariamente el valor de referencia de la moneda estadounidense conforme al régimen cambiario vigente.