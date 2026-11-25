Los productores lecheros expresaron su preocupación ante la reciente actualización del precio regulado del diésel oíl, que subió de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro este martes. El sector advirtió que el reajuste repercutirá en el costo de los fletes de transporte y los obligará a analizar una nueva modificación en el precio de la leche cruda.

El representante de los productores lecheros, Marco Terán, calificó la medida como un nuevo golpe económico para el rubro, señalando que apenas terminaban de asimilar un ajuste anterior realizado hace una quincena. En ese marco, cuestionó el impacto que estos incrementos sucesivos tienen sobre la economía de los consumidores.

"Realmente estamos saliendo de la segunda subida, recién esta quincena después del ajuste hemos cobrado y nuevamente el golpe nos vuelve a llegar. Afectación directa al productor lechero. Y la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a seguir ajustando a la población? ¿Hasta dónde vamos a seguir subiendo el precio de la leche? ¿Va a llegar a 50 bolivianos? Porque a este paso es imparable", manifestó Terán.

Impacto en el transporte de insumos

De acuerdo con el dirigente, la estructura de costos del sector depende del carburante tanto para el funcionamiento de maquinaria y vehículos propios como para el traslado de carga pesada. Terán precisó que el principal punto crítico radica en los camiones que transportan insumos desde el departamento de Santa Cruz, cuyas tarifas de flete deberán actualizarse para evitar operar a pérdida.

"Los fletes se van a ajustar nuevamente, no es porque el transportista quiere, es porque la situación le obliga, nadie va a trabajar a pérdida. Nosotros nuevamente hay que ajustar el precio, pero la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a ajustar? ¿Hasta dónde está dispuesto el mercado a aguantar, el consumidor?", señaló el representante, lamentando además la falta de políticas estatales de apoyo para el sector productivo.

Ante este escenario, Terán indicó que los productores lecheros están dispuestos a plegarse a las medidas de presión y movilizaciones que convoquen otros sectores afectados por la situación económica, manifestando su desacuerdo con la gestión del actual Ejecutivo.

"Nosotros nos vamos a sumar a las movilizaciones que exigen que haya un cambio. No vamos a exigir que se torne el señor (Evo) Morales, pero vamos a exigir que haya un nuevo gobierno que realmente vele el interés del Estado", concluyó el dirigente.

La actualización de la tarifa del diésel a Bs 20,57 por litro rige desde las 00:00 horas de este 24 de noviembre, tras la aplicación del Decreto Supremo 5716, norma que vincula el precio interno de este carburante a las variaciones del Precio de Paridad de Importación (PPI). El incremento de Bs 2,62 (14,6%) también ha generado pronunciamientos y declaraciones de emergencia en sectores como el transporte y la agropecuaria.