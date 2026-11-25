Rose María Barrientos Ruiz fue posesionada este martes como nueva fiscal departamental de Santa Cruz, luego de la renuncia de Jimmy Fernando López Rojas por motivos de salud. La nueva autoridad cuenta con cerca de 30 años de trayectoria en el sistema judicial y fiscal, además de más de 19 años de carrera institucional en el Ministerio Público.

Abogada de profesión, Barrientos inició su trayectoria en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde desempeñó funciones como auxiliar judicial y secretaria. Posteriormente, pasó al Ministerio Público como fiscal de materia y fiscal institucionalizada.

También ejerció como fiscal especializada en delitos contra la vida y se desempeñaba como fiscal departamental interina de Santa Cruz antes de asumir oficialmente la titularidad del cargo.

Participó en investigaciones relevantes

Durante su carrera, Barrientos estuvo vinculada a investigaciones de relevancia en el departamento. En 2014 participó en el caso Marcelo Soza, relacionado con una orden de aprehensión por presuntas extorsiones.

En 2018 intervino en la investigación por facturas falsas, un presunto fraude tributario de Bs 124,3 millones. En 2022 participó en el caso denominado publicidad fantasma, por presuntas irregularidades en la Gobernación de Santa Cruz.

Asimismo, en 2024 estuvo vinculada a las investigaciones por el asesinato del taxista José Carlo Orellana y por la muerte violenta de un hombre de 67 años, caso en el que fueron investigados familiares de la víctima.

Experiencia en distintas áreas

La nueva fiscal departamental acumula experiencia en Fiscalía Anticorrupción, delitos comunes, homicidios, delitos graves y delitos contra la vida.

Su designación se produjo después de que Jimmy Fernando López Rojas anunciara su renuncia el lunes 23 de noviembre. El exfiscal explicó que debía dejar el cargo por problemas de salud y viajar al exterior para recibir tratamiento médico.