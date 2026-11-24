El sector de los transportistas cisternistas anunció el repliegue de aproximadamente 5.000 unidades que trasladan combustibles importados hacia Bolivia, en rechazo al incremento del precio del diésel y por la falta de pago de los servicios de transporte por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Freddy Uchani, dirigente del sector, informó que la determinación fue asumida durante una reunión entre representantes y propietarios de cisternas, quienes consideran que ya no pueden continuar trabajando con los actuales costos operativos.

"Nos hemos decidido replegar todos. No vamos a poder trabajar con ese precio que ha subido el diésel. Hemos optado por no manejar la carga", manifestó.

Denuncian deuda de YPFB desde octubre

Uchani aseguró que YPFB mantiene pagos pendientes correspondientes a la primera y segunda quincena de octubre por concepto de transporte de combustibles.

Explicó que estos recursos son necesarios para cubrir gastos operativos, obligaciones bancarias, impuestos y el mantenimiento de las unidades.

"Desde octubre deben, la primera quincena de octubre no han cancelado ni la segunda quincena. ¿Con qué dinero vamos a hacer trabajar las cisternas?", cuestionó.

El dirigente sostuvo que el incremento del diésel agravó la situación financiera del sector, que ya enfrentaba dificultades por los retrasos en los pagos.

Repliegue comenzará desde las cero horas

El representante indicó que la instrucción es que los transportistas comiencen a replegar sus unidades progresivamente desde las cero horas y que dejen de retirar carga de las plantas de almacenamiento.

Según Uchani, la medida alcanzaría a aproximadamente 5.000 cisternas de diferentes regiones del país.

El sector se dedica al traslado de combustibles importados desde países como Chile, Argentina y Paraguay, por lo que la suspensión de sus operaciones podría afectar la logística de transporte y abastecimiento de carburantes.

Transportistas aseguran que los nuevos costos no cubren sus operaciones

Uchani explicó que movilizar una cisterna desde La Paz hasta Cobija puede representar un gasto de entre Bs 25.000 y Bs 30.000, por lo que considera que el nuevo precio del combustible hace insostenible la actividad.

También señaló que el sector no encuentra una solución mediante el incremento de los fletes, debido a que no existiría un acuerdo con las autoridades para modificar las tarifas de transporte.

"No cubre. Lamentablemente no cubre. Entonces tenemos que replegarnos", afirmó.

Anuncian reunión con transportistas en La Paz

El dirigente adelantó que participará el jueves en una reunión en la ciudad de La Paz, junto con otros representantes del transporte, para exponer la situación del sector y buscar respuestas del Gobierno.

Asimismo, cuestionó que las reuniones sostenidas con las autoridades no hayan permitido alcanzar acuerdos concretos sobre los pagos pendientes y el impacto del incremento del diésel.

El sector espera que el Gobierno y YPFB atiendan sus demandas para retomar el traslado de combustibles importados.