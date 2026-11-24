El presidente Rodrigo Paz tiene previsto viajar próximamente a Perú para participar en una reunión binacional con autoridades de ese país, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

El viceministro de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Arce, informó que el mandatario estará acompañado por algunos ministros, quienes sostendrán encuentros con sus pares peruanos para abordar asuntos de interés común y establecer mecanismos de cooperación.

"El presidente va a ir acompañado de algunos ministros a conversar de temas que son de importancia para mejorar nuestra relación con el país vecino y para definir políticas públicas conjuntas que permitan que los empresarios, que las empresas avancen y puedan producir más", explicó Arce.

Puerto de Chancay está en la agenda de integración

Consultado sobre la posibilidad de que Bolivia alcance acuerdos para utilizar el puerto de Chancay, en Perú, como alternativa para sus operaciones comerciales, el viceministro confirmó que este punto forma parte de la agenda de trabajo.

Sin embargo, aclaró que todavía no existen detalles específicos sobre un eventual acuerdo para su utilización.

Arce indicó que durante el encuentro los ministros bolivianos tendrán la oportunidad de reunirse con sus respectivos pares peruanos para analizar alternativas de cooperación y definir políticas que beneficien a ambos países.

Buscan generar oportunidades para empresarios bolivianos

La autoridad señaló que la reunión binacional apunta a generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades empresariales, fortalecer el intercambio comercial y ampliar las oportunidades económicas.

Explicó que el Gobierno busca consolidar relaciones con los países vecinos mediante acuerdos que permitan avanzar en proyectos de interés mutuo.