Los beneficiarios de la Renta Dignidad que todavía no hayan realizado el cobro de su aguinaldo recibirán un monto total acumulado de hasta Bs 1.100 durante el mes de diciembre, según informó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a través de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La campaña informativa, denominada "¡Pago Diciembre Renta Dignidad!", detalla que esta cifra resulta de la suma de cuatro conceptos distintos que se cancelan de forma conjunta al cierre de la gestión.

Desglose de los cuatro pagos acumulados

De acuerdo con los datos oficiales de la entidad, el monto de Bs 1.100 se compone de los siguientes beneficios:

Bs 350 correspondientes a la Renta Dignidad del mes de noviembre. Bs 350 por concepto del Aguinaldo (aplicable a quienes aún no lo cobraron). Bs 150 del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (Programa PEPE). Bs 250 correspondientes al Programa PEPE II.

Bonos adicionales que no reducen la renta

La Gestora Pública enfatizó que tanto la Renta Dignidad como los programas PEPE y PEPE II son beneficios que se entregan de manera adicional y extraordinaria. En ese sentido, la institución garantizó que la percepción de estos bonos no afecta ni reduce en ningún porcentaje los montos habituales que por ley les corresponden a los beneficiarios.

Para mayor información sobre los puntos de cobro y consultas, la entidad recordó que tiene habilitado su portal web oficial ( www.gestora.bo ) y sus canales digitales bajo la fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

La Gestora Pública detalló cómo se compone el pago acumulado de hasta Bs 1.100 en diciembre.