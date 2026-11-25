La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia se declaró en estado de emergencia y anunció que definirá posibles movilizaciones junto a otros sectores, en rechazo al incremento del precio del diésel, que desde este martes 24 de noviembre se comercializa a Bs 20,57 por litro.

El secretario ejecutivo de la organización, César Gonzales, cuestionó la decisión del Gobierno y advirtió que el aumento del combustible afectará los costos de transporte y los precios de los productos. También anunció que respaldarán las medidas que determine el transporte pesado nacional e internacional.

“Ya está de buen tamaño que le carguen toda la crisis económica a la gran familia gremial por cuenta propia del país y a todo el pueblo boliviano”, dijo.

El dirigente sostuvo que el incremento del diésel puede generar nuevas subidas en los pasajes, la canasta familiar y los productos importados. Por ello, pidió al Gobierno tomar decisiones que eviten seguir afectando la economía de las familias bolivianas.

Anuncian reuniones y un ampliado nacional

Gonzales informó que en Santa Cruz se realizarán reuniones en las próximas 48 horas para analizar la situación. Según los resultados, convocarán a un ampliado nacional con dirigentes departamentales, provinciales y representantes de las asociaciones gremiales.

“Si es que hay que salir a las calles, lo vamos a hacer, pero eso lo va a decidir el Gobierno Nacional”, advirtió.

Asimismo, cuestionó los salarios de las autoridades y planteó reducir el número de funcionarios de 600.000 a 480.000, como parte de las medidas que, a su criterio, debería asumir el Gobierno frente a la crisis económica.

El precio del diésel oil fue fijado en Bs 20,57 por litro desde las 00:00 de este martes, en cumplimiento del Decreto Supremo 5716. El monto representa un incremento respecto a los Bs 17,95 que costaba el combustible el 16 de noviembre.