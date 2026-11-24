Ante la cercanía del receso escolar de fin de año, la Alcaldía de Santa Cruz amplió el horario de atención gratuita en la Terminal Bimodal para facilitar el trámite a las familias.
24/11/2026 19:39
Escuchar esta nota
Ante la proximidad de las vacaciones de fin de año, las familias que planean desplazarse al interior del país deben cumplir con una serie de requisitos documentales obligatorios para gestionar el formulario de autorización de viaje de niñas, niños y adolescentes.
Con el objetivo de agilizar esta diligencia, el punto de atención habilitado en la Terminal Bimodal de Santa Cruz amplió su horario de servicio continuo desde las 08:00 hasta las 22:00 horas.
Requisitos cuando el menor viaja con uno de los padres
Cuando el niño o adolescente se traslada acompañado únicamente por su madre o su padre, la normativa establece exigencias específicas para validar el permiso de salida. Para completar este trámite, los responsables deben presentar en ventanilla la siguiente documentación:
Exigencias para menores que viajan solos por vía aérea
En los casos en que el menor de edad realiza un traslado sin compañía, modalidad que aplica únicamente para vuelos nacionales, se debe acreditar el consentimiento expreso de sus responsables legales. Los documentos exigidos para autorizar esta modalidad de viaje son:
Documentación para viajes con familiares o terceras personas
Si el niño o adolescente viaja bajo el cuidado de otro familiar o de una tercera persona, el control exige respaldar tanto la autorización de los progenitores como la identidad del acompañante. Quienes gestionen este permiso deben reunir los siguientes requisitos:
Atención gratuita y mayor flujo en la terminal
La Dirección Municipal de Asuntos Generacionales dispuso la extensión horaria para evitar aglomeraciones de último momento y recordó a la ciudadanía que la emisión de este permiso es totalmente gratuita.
En las instalaciones de la terminal terrestre ya se registra la presencia de varios padres de familia que adelantan su gestión, destacando la rapidez y el orden en la atención brindada por los funcionarios municipales.
Mira la programación en Red Uno Play