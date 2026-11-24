Ante la proximidad de las vacaciones de fin de año, las familias que planean desplazarse al interior del país deben cumplir con una serie de requisitos documentales obligatorios para gestionar el formulario de autorización de viaje de niñas, niños y adolescentes.

Con el objetivo de agilizar esta diligencia, el punto de atención habilitado en la Terminal Bimodal de Santa Cruz amplió su horario de servicio continuo desde las 08:00 hasta las 22:00 horas.

Requisitos cuando el menor viaja con uno de los padres

Cuando el niño o adolescente se traslada acompañado únicamente por su madre o su padre, la normativa establece exigencias específicas para validar el permiso de salida. Para completar este trámite, los responsables deben presentar en ventanilla la siguiente documentación:

2 fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor/a.

2 fotocopias de la cédula de identidad de la niña, niño o adolescente.

2 copias de la carta de autorización firmada por la madre, padre o tutor/a que no acompaña al menor.

2 fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada, si fuera el caso.

Presencia física obligatoria de ambos padres para firmar el formulario.

Exigencias para menores que viajan solos por vía aérea

En los casos en que el menor de edad realiza un traslado sin compañía, modalidad que aplica únicamente para vuelos nacionales, se debe acreditar el consentimiento expreso de sus responsables legales. Los documentos exigidos para autorizar esta modalidad de viaje son:

2 fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor/a.

2 fotocopias de la cédula de identidad de la niña, niño o adolescente.

2 copias de la carta de autorización firmada por la madre, padre o tutor/a, especificando que el hijo o hija viaja solo.

2 fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada, si fuera el caso.

Presencia física obligatoria de ambos padres para firmar el formulario.

Documentación para viajes con familiares o terceras personas

Si el niño o adolescente viaja bajo el cuidado de otro familiar o de una tercera persona, el control exige respaldar tanto la autorización de los progenitores como la identidad del acompañante. Quienes gestionen este permiso deben reunir los siguientes requisitos:

2 fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor/a.

2 fotocopias de la cédula de identidad de la niña, niño o adolescente.

2 fotocopias de la cédula de identidad del familiar o tercera persona que lo acompañará.

2 copias de la carta de autorización firmada por ambos padres, especificando con quién viaja el menor.

2 fotocopias del poder notariado o sentencia ejecutoriada, si fuera el caso.

Presencia física obligatoria de ambos padres para firmar el formulario.

Atención gratuita y mayor flujo en la terminal

La Dirección Municipal de Asuntos Generacionales dispuso la extensión horaria para evitar aglomeraciones de último momento y recordó a la ciudadanía que la emisión de este permiso es totalmente gratuita.

En las instalaciones de la terminal terrestre ya se registra la presencia de varios padres de familia que adelantan su gestión, destacando la rapidez y el orden en la atención brindada por los funcionarios municipales.