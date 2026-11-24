El transporte interdepartamental de La Paz expresó su preocupación por el incremento del precio del diésel y no descartó replegar sus unidades de circulación ante el aumento de los costos operativos.

Richard Martínez, representante del Comité del Transporte Interdepartamental de La Paz, informó que el sector se encuentra en estado de emergencia y que este martes realizará un ampliado nacional virtual para definir las medidas que asumirá frente a la nueva tarifa del combustible.

"Seguramente no descartamos el repliegue de todas nuestras unidades, toda vez que nos está afectando sobremanera en el costo de operaciones", manifestó.

Advierten dificultades para cubrir obligaciones económicas

Martínez señaló que el incremento del diésel llega en un momento complicado para los transportistas, quienes deben reunir recursos para cumplir con diferentes obligaciones económicas, entre ellas el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), los créditos bancarios y el pago de aguinaldos.

"Nosotros hasta hoy estábamos agonizando. Sin embargo, hoy nos han dado el tiro de gracia", expresó el dirigente al describir la situación económica que atraviesa el sector.

Asimismo, indicó que los conductores se encuentran preocupados por las consecuencias que tendrá el incremento del combustible en la sostenibilidad de sus actividades.

Esperan convocatoria de la Confederación de Choferes

El representante informó que el sector también aguarda la convocatoria de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia para este jueves a las 10:00, encuentro en el que se prevé la participación de las diferentes modalidades del transporte.

En esa reunión se analizará la situación del sector y se definirán posibles acciones frente al incremento del precio del diésel.

Por el momento, el transporte interdepartamental de La Paz no confirmó una paralización, pero mantiene abierta la posibilidad de replegar sus buses, dependiendo de las determinaciones que se adopten en los ampliados.