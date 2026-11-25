El incremento del precio del diésel genera preocupación en el sector industrial boliviano, debido a su impacto en los costos de producción, el transporte de materias primas y la logística de exportación.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, señaló que el combustible constituye un insumo fundamental para el funcionamiento de las industrias y advirtió que un eventual desabastecimiento podría provocar la paralización de diferentes actividades productivas.

"Lo único que nosotros pedimos es tener certidumbre y contar de forma permanente con el diésel, ya que esto es algo sumamente clave y necesario para nosotros", manifestó.

Industriales reconocen el contexto económico

Consultado sobre la posibilidad de volver a congelar el precio del combustible, Morales reconoció la situación económica que atraviesa Bolivia y el déficit fiscal que enfrenta el país.

En ese contexto, sostuvo que el diésel debe comercializarse a precios internacionales, aunque advirtió que cualquier incremento tiene repercusiones directas en los costos de las industrias nacionales.

La preocupación del sector, explicó, no se limita al precio del combustible, sino principalmente a la disponibilidad suficiente para garantizar la continuidad de las operaciones.

Piden garantizar el abastecimiento

Morales advirtió que una eventual falta de diésel tendría consecuencias sobre toda la cadena productiva, debido a que las industrias dependen del combustible para poner en funcionamiento sus maquinarias, transportar materias primas y trasladar sus productos hacia los mercados nacionales e internacionales.

"Si no hay abastecimiento de combustibles, lastimosamente se frena el aparato productivo, se frenan las exportaciones, se frena la locomotora de nuestro país", afirmó.

Por ello, señaló que la Cámara Nacional de Industrias buscará establecer reuniones con autoridades gubernamentales para encontrar soluciones que garanticen el suministro permanente.

Buscarán alternativas con importadores privados

El presidente de la CNI adelantó que también prevén reunirse con empresas privadas que realizan importaciones de diésel, con el propósito de conocer las alternativas disponibles para garantizar el suministro al sector industrial.

Asimismo, indicó que se enviarán cartas a las autoridades correspondientes para solicitar encuentros y coordinar acciones frente al nuevo escenario de costos.

Morales sostuvo que la prioridad de los industriales es mantener la producción, evitar interrupciones en las operaciones y garantizar el cumplimiento de los compromisos de exportación.

Finalmente, reiteró que el sector necesita certidumbre sobre la disponibilidad del combustible para continuar desarrollando sus actividades y contribuir al movimiento económico del país.