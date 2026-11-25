Una pelea entre dos estudiantes registrada cerca de las 18:00 de este martes en el barrio Militar, en la zona de la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, terminó con un menor herido tras ser atacado con el vidrio de un vaso roto.

Ante el hecho, una vecina del lugar denunció que “todos los problemas que escuchamos aquí son del turno de la tarde, son pandillas, están las Barras, son jóvenes menores de 16 años. Son 16 puntos que le han hecho al herido, supuestamente el otro lo atacó en defensa propia”.

Presuntamente, la víctima fue trasladada a un centro médico, mientras otra vecina de la zona confirmó que “hay dos jóvenes arrestados” y advirtió que “en este colegio hay muchos problemas de pandillas que se agreden”.

En este contexto, un vecino expresó el temor del barrio señalando que “estamos muy preocupados, no sabemos a qué se exponen los estudiantes cuando vienen al Módulo Educativo. Pedimos que la Policía haga patrullaje preventivo. Porque aquí estudian en la mañana, tarde y noche”.