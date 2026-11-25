Bolivia registra el segundo precio más alto del diésel en Sudamérica, con $us 1,75 por litro, solo por debajo de Perú. El valor subió frente al registrado el 16 de noviembre, según el reporte de precios internacionales.
24/11/2026 20:34
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Bolivia se ubica en el segundo lugar entre los países de Sudamérica con el precio más alto del diésel, con un costo de $us 1,75 (Bs 20,57) por litro, de acuerdo con el reporte de precios internacionales al 24 de noviembre de 2026.
El país se encuentra por debajo de Perú, donde el combustible alcanza los $us 1,99 (Bs 23,44) por litro, y por encima de Guyana, que registra un precio de $us 1,61 (Bs 18,97).
El precio del diésel en Bolivia subió desde los $us 1,54 (Bs 17,95) registrados el 16 de noviembre hasta los actuales $us 1,75 (Bs 20,57) por litro.
Precios del diésel en Sudamérica
Según el reporte, estos son los precios por litro en la región:
Perú: $us 1,99 (Bs 23,44).
Bolivia: $us 1,75 (Bs 20,57).
Guyana: $us 1,61 (Bs 18,97).
Argentina: $us 1,55 (Bs 18,27).
Uruguay: $us 1,54 (Bs 18,14).
Chile: $us 1,52 (Bs 17,91).
Paraguay: $us 1,44 (Bs 16,96).
Surinam: $us 1,42 (Bs 16,73).
Brasil: $us 1,24 (Bs 14,61).
Colombia: $us 0,90 (Bs 10,60).
Ecuador: $us 0,81 (Bs 9,55).
Venezuela: $us 0,004 (Bs 0,05).
De esta manera, Bolivia registra el segundo precio más elevado del diésel en Sudamérica, solo por detrás de Perú.
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