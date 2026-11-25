Bolivia se ubica en el segundo lugar entre los países de Sudamérica con el precio más alto del diésel, con un costo de $us 1,75 (Bs 20,57) por litro, de acuerdo con el reporte de precios internacionales al 24 de noviembre de 2026.

El país se encuentra por debajo de Perú, donde el combustible alcanza los $us 1,99 (Bs 23,44) por litro, y por encima de Guyana, que registra un precio de $us 1,61 (Bs 18,97).

El precio del diésel en Bolivia subió desde los $us 1,54 (Bs 17,95) registrados el 16 de noviembre hasta los actuales $us 1,75 (Bs 20,57) por litro.

Precios del diésel en Sudamérica

Según el reporte, estos son los precios por litro en la región:

Perú: $us 1,99 (Bs 23,44).

Bolivia: $us 1,75 (Bs 20,57).

Guyana: $us 1,61 (Bs 18,97).

Argentina: $us 1,55 (Bs 18,27).

Uruguay: $us 1,54 (Bs 18,14).

Chile: $us 1,52 (Bs 17,91).

Paraguay: $us 1,44 (Bs 16,96).

Surinam: $us 1,42 (Bs 16,73).

Brasil: $us 1,24 (Bs 14,61).

Colombia: $us 0,90 (Bs 10,60).

Ecuador: $us 0,81 (Bs 9,55).

Venezuela: $us 0,004 (Bs 0,05).

De esta manera, Bolivia registra el segundo precio más elevado del diésel en Sudamérica, solo por detrás de Perú.