El boliviano registra una depreciación del 41,53% frente al dólar en lo que va de 2026, según cifras de Bloomberg al martes 24 de noviembre. Este resultado lo ubica como la moneda más depreciada del mundo, en medio de la escasez de divisas y los desequilibrios económicos que atraviesa el país.

El economista Luis Fernando Romero, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, explicó a Bloomberg Línea que entre las principales causas están la caída de la producción y exportación de gas natural, el agotamiento de las reservas internacionales líquidas, el déficit fiscal, el endeudamiento y la elevada demanda de dólares para importar combustibles, insumos y otros bienes.

Romero también señaló que la pérdida de confianza en el boliviano impulsa a la población a buscar dólares para proteger sus ahorros y realizar operaciones. A esto se suma el incremento del precio del diésel, de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro, que encarece el transporte, la producción y la distribución, generando nuevas presiones inflacionarias.

El cambio de régimen cambiario

Bolivia dejó atrás el tipo de cambio fijo después de casi 15 años y adoptó un esquema flexible. Bajo este mecanismo, el Banco Central de Bolivia (BCB) calcula el tipo de cambio oficial a partir del promedio ponderado de las operaciones de compra de dólares realizadas por las entidades financieras.

Según Romero, al 24 de noviembre el tipo de cambio oficial alcanzó Bs 11,78 por dólar, frente a Bs 9,73 al inicio del nuevo régimen, lo que representa un incremento del 21,1% en el precio de la divisa.

Sin embargo, Jonathan Fortun, economista sénior del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), explicó a Bloomberg Línea que la depreciación del 41,5% se calcula tomando como referencia el antiguo tipo de cambio oficial, cercano a Bs 6,96, al que desde 2023 era difícil acceder.

Fortun estimó que, si se considera el tipo de cambio paralelo que ya utilizaba la economía, la depreciación del boliviano sería del 19,6% en lo que va del año.

Perspectivas para 2026 y 2027

Romero prevé que el mercado cambiario continuará con elevada volatilidad y presiones depreciatorias. En su escenario central, estima que el dólar podría cerrar 2026 entre Bs 11,80 y Bs 12,50, mientras que en 2027 podría situarse entre Bs 12,50 y Bs 14,50.

El economista señaló que la evolución dependerá de la disponibilidad de divisas, la recuperación de las exportaciones y la disciplina fiscal. También advirtió que, sin financiamiento externo y una recuperación de las reservas, las presiones sobre el boliviano podrían continuar.

Por su parte, Fortun espera que el dólar oficial cierre 2026 alrededor de Bs 12, con el riesgo de alcanzar Bs 12,50.