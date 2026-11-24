El Gobierno nacional proyecta habilitar un nuevo paso fronterizo en el sector de Extrema-San Lorenzo, en el departamento de Pando, para fortalecer la conexión con Perú y facilitar el tránsito de personas y mercancías entre ambos países.

El viceministro de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Arce, informó que esta iniciativa forma parte del Plan Nacional de Fronteras, una estrategia con una proyección de 10 años que busca mejorar la infraestructura, los servicios y las condiciones de integración económica en las zonas fronterizas de Bolivia.

Buscan reducir tiempos y costos de transporte

Arce explicó que la habilitación de este paso fronterizo permitirá a los habitantes de Pando contar con una alternativa de conexión más rápida hacia territorio peruano, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades comerciales.

"Se espera en muy poco tiempo habilitar una frontera nueva en Extrema-San Lorenzo, en Pando, que le va a dar a los ciudadanos de Pando una forma de salir muchísimo más rápida hacia el Perú", manifestó.

La autoridad agregó que esta conexión también permitirá reducir los costos del comercio y facilitar el desplazamiento de los pobladores que viven en las comunidades cercanas a la frontera.

Coordinación entre instituciones y países

El viceministro señaló que el proyecto requiere un trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Estado, entre ellas la Aduana Nacional, Migración, Senasag, el sector de Defensa y la Cancillería.

Explicó que la habilitación y modernización de los pasos fronterizos también depende de la coordinación con los países vecinos, debido a que los procedimientos deben funcionar de manera conjunta en ambos lados de la frontera.

Plan contempla mejorar la integración comercial

Arce indicó que el nuevo paso hacia Perú forma parte de una estrategia nacional destinada a fortalecer los corredores comerciales, facilitar las exportaciones e importaciones y generar mejores oportunidades económicas para las poblaciones fronterizas.

El Gobierno prevé concluir la elaboración del Plan Nacional de Fronteras durante los próximos meses para posteriormente iniciar su ejecución.