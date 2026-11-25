El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió este martes que el precio interno del diésel se rija según el mercado internacional, ante la reciente alza que generó el rechazo de sectores como los transportistas y mineros de cooperativas, que anunciaron protestas.



Desde este martes rige un nuevo precio para el diésel, de los 18 bolivianos (1,43 dólares) por litro que estuvieron vigentes desde septiembre, a 20,57 (1,75 dólares).



En declaraciones a los medios en la ciudad central de Cochabamba, Paz mencionó que la decisión de su Gobierno es que el costo del diésel "esté lo más ajustado posible" a los mercados internacionales.



Paz justificó que si se mantiene una diferencia entre el "precio real" y un hipotético costo subvencionado, en Bolivia comenzaría "otra vez" el desvío del hidrocarburo para su contrabando hacia los países vecinos y un consiguiente desabastecimiento.



"Lo que no podemos permitir es que el contrabando nos gane y que algunos se hagan millonarios", remarcó.



Paz recordó que cuando llegó al poder en noviembre de 2025, varios sectores le pidieron que quite el subsidio a los combustibles que rigió desde 2005, algo que ha cumplido.



El presidente señaló que en países vecinos como Perú, Chile, Argentina o Paraguay el costo del combustible depende del precio internacional.



A mediados de septiembre, Paz emitió un decreto que quitó la subvención al diésel, estableció el precio referencial inicial de 18 bolivianos, con la posibilidad de ajustarlo a los valores del mercado internacional.



Ante esto, los mineros organizados en cooperativas y los transportistas sindicalizados anunciaron por separado que se reunirán con sus afiliados para decidir posibles protestas, a pesar del estado de excepción que rige en el país desde mediados de junio y que en septiembre se amplió por otros tres meses.



Bolivia tuvo problemas de desabastecimiento de combustibles durante 2024 y 2025, con altibajos durante el Gobierno de Paz, quien después de nueve meses en el Gobierno dispuso el retiro total de la subvención al diésel, con lo que la provisión del hidrocarburo se normalizó.



La subvención a la gasolina se retiró de forma parcial mediante un decreto emitido en diciembre pasado, sin embargo, desde entonces los precios se han mantenido estables en 6,96 bolivianos (un dólar, al tipo de cambio de ese momento) por litro de gasolina especial y 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium.



El compromiso del Ejecutivo boliviano ante entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) es eliminar el subsidio completamente desde 2027. EFE