En una cena de gala celebrada esta noche en el hotel Los Tajibos, el semanario empresarial Bolivian Business galardonó a Red Uno como el mejor canal de televisión en la 21° edición de su prestigioso Ranking de Marcas.

En este contexto, Joaquín Pereyra, gerente General de Red Uno señaló que “estamos honrados por recibir por sexta vez este reconocimiento por parte de Bolivian Business como mejor canal de televisión. Para nosotros es un honor, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo en todo este tiempo y que estamos informando de una manera muy creíble y brindando entretenimiento de primer nivel a toda nuestra audiencia”.

Esta investigación anual, que acumula 21 años de trayectoria consecutiva mediante la consulta a una comunidad de 100 Marketeros, distingue la fortaleza institucional y el vínculo sólido de las empresas con el público boliviano.

Respecto al impacto de la señal en los hogares, Pereyra precisó que más del 90% de nuestra programación de lunes a viernes es producción propia y destacó el alcance masivo al señalar que llegamos semanalmente a más de 1,3 millones de personas.

Además, el gerente General remarcó que "nos reinventamos, sabemos que la forma de comunicar va cambiando, este año hemos hecho una apuesta muy fuerte por todo lo que es digital con una nueva unidad de negocios que es el canal Xona Streaming, adaptamos nuestros formatos, somos líderes absolutos en producción nacional. Estamos honrados que nuestra audiencia lo reconozca”.

Transformación digital y compromiso con el país

Más allá de los índices de audiencia tradicionales, el galardón evalúa la trayectoria y la capacidad de adaptación de las organizaciones a los nuevos hábitos de consumo y entornos tecnológicos.

Sobre esta evolución multiplataforma, el ejecutivo sostuvo que "hemos construido comunidades digitales masivas y seguimos ampliando nuestras ventanas de distribución", reafirmando además el rol social del medio mediante "iniciativas permanentes como Conciencia Red Uno y nuestra alianza con Unicef a través de la Teletón Tiempo de Actuar".