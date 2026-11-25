El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó y publicó la cotización oficial del dólar estadounidense a través de su sitio web institucional a las 23:30 de este martes.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad financiera, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) para este miércoles 25 de noviembre se sitúa en 11,83 bolivianos por cada dólar estadounidense. Esta nueva cifra representa un ajuste al alza frente a los 11,78 bolivianos registrados durante la jornada del martes 24 de noviembre.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia se ubica en 11,83 bolivianos para este miércoles 25 de noviembre de 2026.

Detalles de la cotización:

Miércoles 25 de noviembre: Bs 11,83 por dólar

Martes 24 de noviembre: Bs 11,78 por dólar

Esta referencia cambiaria refleja la dinámica del mercado financiero nacional y sirve de base para las operaciones comerciales y financieras estipuladas bajo la normativa vigente. Las actualizaciones diarias pueden verificarse de manera oficial en el portal web del Banco Central de Bolivia.