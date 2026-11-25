Este miércoles 25 de noviembre continúa el pago del bono PEPE II en Bolivia. En esta jornada, están habilitados para cobrar los beneficiarios cuyo día de nacimiento se encuentra entre el 1 y el 25 de cualquier mes, de acuerdo con el cronograma establecido por la Gestora Pública.

El beneficio contempla una primera cuota de Bs 250, que forma parte de un programa de tres pagos bimensuales hasta completar Bs 750 por beneficiario. El desembolso se realiza a través de las entidades financieras habilitadas.

La programación avanza de manera escalonada y el calendario continuará ampliándose hasta el 30 de noviembre, cuando el cobro estará habilitado para todos los beneficiarios.

Las personas que no puedan acudir en la fecha que les corresponde no perderán el beneficio, ya que podrán cobrar en una jornada posterior. Para retirar el dinero deben presentar su cédula de identidad vigente.

El PEPE II está dirigido a mujeres gestantes y familias inscritas en el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad visual o grave y muy grave, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, además de niñas, niños y adolescentes de centros de acogida y penitenciarios.

En el caso de los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo, el pago estará disponible a partir de diciembre.

Los beneficiarios pueden verificar si están habilitados para recibir el bono a través de la página web de la Gestora Pública, en www.gestora.bo, o mediante la línea gratuita 800 10 10 70.