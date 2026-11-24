La línea gratuita 800 10 10 70 fue habilitada para brindar información y orientar a los beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), cuyo pago arrancó este lunes 23 de noviembre en Bolivia bajo la administración de la Gestora Pública con masiva asistencia en las entidades financieras.

En medio de las extensas esperas registradas en las agencias bancarias, una beneficiaria expresó que “queremos ser atendidos, mire, estamos nosotros desde el mediodía haciendo cola. Hasta ahora, no hemos avanzado nada”.

El malestar por la lentitud en las ventanillas estuvo acompañado de cuestionamientos sobre el poder adquisitivo del subsidio frente al costo actual de los productos en el mercado.

Al respecto, dos mujeres señalaron que “100 bolivianos son como 10 bolivianos nomás ya. No alcanza para nada; pienso que es una ayuda leve, la verdad, porque 250 bolivianos para las cosas como están ahorita casi no ayuda mucho”.

Ante la alta afluencia de madres gestantes y tutores de estudiantes que desbordó los puntos de pago, los asistentes solicitaron medidas operativas para evitar mayores perjuicios a quienes trabajan.

En ese sentido, una ciudadana manifestó que “Deberían poner más cajeros y que atiendan hasta más tarde, que sea una hora más, hasta las 17:00. Porque muchas personas no pueden venir a cobrar este beneficio”.

Cronograma escalonado y reglas de desembolso

Para organizar la atención en todo el territorio nacional, las entidades financieras aplican un sistema progresivo según el día de nacimiento del titular, bajo las siguientes disposiciones:

Lunes 23 de noviembre: habilitado para los nacidos entre el 1 y el 23 de cualquier mes.

habilitado para los nacidos entre el 1 y el 23 de cualquier mes. Martes 24 de noviembre: disponible para quienes nacieron entre el 1 y el 24.

disponible para quienes nacieron entre el 1 y el 24. Miércoles 25 de noviembre: turno para los nacidos entre el 1 y el 25, sumando un día de manera sucesiva hasta completar el calendario.

turno para los nacidos entre el 1 y el 25, sumando un día de manera sucesiva hasta completar el calendario. Flexibilidad y horarios: quienes no cobren en su fecha podrán hacerlo cualquier día posterior en la franja de 07:00 a 20:00 (según cada banco), mientras que los adultos mayores con Renta Dignidad sin jubilación cobrarán recién desde diciembre de 2026.