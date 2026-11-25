El programa PEPE II ya se encuentra en marcha en todo el país con una importante novedad respecto a su primera edición, al incorporar a sectores vulnerables que antes no recibían este beneficio estatal.

Al respecto, el gerente general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, precisó que "el programa Pepe II es para los mismos beneficiarios, pero incluimos a un grupo más" y detalló que se ha incluido a los niños, niñas y adolescentes de centros de acogida y centros penitenciarios.

Masiva asistencia y alcance nacional

El pago comenzó el lunes 23 de noviembre de 2026 de forma progresiva según el día de nacimiento y contempla un total de Bs. 750 distribuidos de manera bimestral durante seis meses, sumando en diciembre a los adultos mayores de la Renta Dignidad sin otra renta.

Sobre el alcance y la respuesta ciudadana, Fernández afirmó que "el universo es más de 2.200.000 personas o más" y destacó que hoy cobraron cerca de 80 mil personas.

Para facilitar el acceso a la información antes de acudir a las entidades financieras, la institución estatal dispone de plataformas digitales y atención telefónica directa en todo el territorio nacional.

El titular de la Gestora Pública recordó que "en la web se puede verificar si le corresponde el Bono Pepe II, también tenemos el 80101070 y el Contact Center además de WhatsApp", asegurando que se tienen diferentes canales para atender a la población.