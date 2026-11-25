Un choque entre dos vehículos particulares dejó tres personas heridas la madrugada de este miércoles en la avenida Cristo Redentor, a la altura del segundo anillo, en Santa Cruz de la Sierra.

El accidente se registró aproximadamente a las 05:30, cuando un vehículo oscuro circulaba por la avenida Cristo Redentor, desde el tercer hacia el segundo anillo, mientras que otro motorizado blanco se desplazaba desde la zona del segundo anillo y avenida Beni.

Ambos vehículos impactaron y quedaron con daños materiales de consideración. Según la información preliminar, dos ocupantes del motorizado oscuro y el conductor del vehículo blanco resultaron heridos.

Los afectados fueron trasladados a diferentes clínicas privadas para recibir atención médica. Hasta el lugar llegaron ambulancias y familiares de los conductores, mientras se esperaba la presencia de la Unidad Operativa de Tránsito para iniciar las investigaciones y establecer las causas del accidente.

De manera preliminar, se presume que el choque pudo haberse producido por exceso de velocidad.