Imágenes de cámaras de seguridad registraron el aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes a la altura del kilómetro 4 de la avenida Villazón, donde un camión impactó violentamente contra un taxi estacionado, dejando a su conductor gravemente herido y atrapado entre los fierros del motorizado antes de darse a la fuga.

En las grabaciones de videovigilancia de la zona se observa el momento exacto en que el vehículo de alto tonelaje transita a gran velocidad y embiste directamente la parte trasera de la vagoneta, que se encontraba detenida a un costado de la vía, arrastrándola por varios metros debido a la fuerza del impacto. Tras provocar el siniestro, el chofer del camión continuó su marcha sin detenerse a auxiliar a la víctima.

Producto de la colisión, el automóvil quedó prácticamente destruido y su conductor permaneció atrapado en el interior de la cabina deformada. Efectivos de bomberos y voluntarios del grupo SAR-Bolivia acudieron al lugar para realizar las labores de extricación, logrando liberar al herido de entre los fierros retorcidos para su posterior traslado a un centro médico.

Con las grabaciones de seguridad como principal elemento de prueba, los familiares del conductor afectado solicitaron a la Policía Boliviana agilizar las investigaciones para identificar el motorizado de alto tonelaje, dar con el paradero del chofer prófugo y lograr su aprehensión.