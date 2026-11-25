Los beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) podrán cobrar el bono de Bs 250 sin necesidad de esperar la fecha de su cumpleaños, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El beneficio contempla tres pagos de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un total de Bs 750. Para este grupo, los cobros están programados para noviembre de 2026, enero de 2027 y marzo de 2027.

En cambio, las personas que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación tienen un cronograma diferente: podrán cobrar en diciembre de 2026, febrero de 2027 y abril de 2027, coincidiendo con el día de su nacimiento.

El pago puede realizarse en el Banco Unión y sus corresponsales financieros autorizados, mediante depósito en una cuenta bancaria unipersonal o a través de la billetera móvil Yasta, para quienes tengan habilitada esta modalidad.

Para el cobro presencial, únicamente se necesita presentar la cédula de identidad vigente, sin necesidad de fotocopias.