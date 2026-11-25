La Alcaldía de La Paz inició operativos de control contra el servicio de mototaxis en diferentes sectores de la ciudad. Una de las intervenciones se realizó en el Cruce de Villas, donde funcionarios de la Guardia Municipal de Transporte colocaron dispositivos de inmovilización a varias motocicletas que, según las autoridades, estarían siendo utilizadas para el traslado de pasajeros.

El operativo generó reclamos y momentos de tensión entre los motociclistas y los funcionarios municipales, debido a que los afectados negaron estar prestando el servicio de transporte al momento de la intervención.

Motociclistas denuncian intervención abusiva

Uno de los motociclistas cuestionó el procedimiento y aseguró que se encontraban reunidos para analizar las medidas que asumirán frente a las restricciones municipales y preparar una solicitud que les permita operar legalmente en la ciudad.

"Aquí la Alcaldía ha venido de una forma abusiva, ya que nosotros no estábamos transportando pasajeros. Nos estábamos reuniendo justamente para ver qué medidas vamos a tomar con respecto a la normativa que ha sacado el señor alcalde", manifestó.

El afectado aseguró que ninguno de los presentes estaba trasladando pasajeros y cuestionó que se hayan aplicado sanciones sin considerar esa situación.

También mostró una boleta de infracción y denunció que el documento no especificaba el monto de la multa.

"En la infracción no dice cuánto tenemos que pagar. Lo que ellos nos dicen es que nos van a dar un código QR para ver qué tenemos que cancelar", explicó.

Alcaldía sostiene que el servicio no está autorizado

Por su parte, el director municipal de Movilidad confirmó que la Guardia Municipal de Transporte comenzó los controles para evitar la expansión de los mototaxis en la ciudad de La Paz.

La autoridad explicó que esta modalidad no se encuentra reconocida dentro de la normativa vigente que regula el transporte público urbano.

"Nosotros hemos empezado con operativos para tratar de evitar todo este tema de los mototaxis que están empezando a proliferar", señaló.

Según el funcionario, la Ley Municipal 015 y la Ley General de Transporte no contemplan el funcionamiento de motocicletas como vehículos autorizados para prestar el servicio público de pasajeros en las condiciones planteadas por los mototaxistas.

En ese sentido, ratificó que el Gobierno Municipal no permitirá que esta actividad opere al margen de las disposiciones legales.

Motociclistas buscan autorización para trabajar

Los propietarios de motocicletas señalaron que buscan presentar una propuesta ante la Alcaldía para obtener autorización y desarrollar sus actividades dentro de un marco regulado.

Sin embargo, el municipio mantiene su posición de impedir la prestación de este servicio mientras no exista una habilitación conforme a la normativa correspondiente.

El conflicto surge en un contexto en el que esta alternativa de transporte ha comenzado a ganar presencia en la ciudad, principalmente por la demanda de usuarios que buscan opciones de traslado a menor costo.