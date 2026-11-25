Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz hacia diferentes regiones del país se desarrollan con normalidad y, hasta el momento, no se reportan puntos de bloqueo en las carreteras, pese a la medida de presión anunciada por el transporte pesado en el departamento de Oruro.

Desde el Organismo Operativo de Tránsito de la Policía informaron que se realiza el monitoreo de las rutas y que, por ahora, no se identificaron sectores bloqueados.

En la terminal, las empresas operadoras continúan vendiendo pasajes con normalidad. Una de las encargadas de la venta de boletos indicó que el costo del pasaje hacia Oruro es de Bs 350 y aseguró que no recibieron información sobre restricciones en esa ruta.

La situación se conoce luego de que el transporte pesado iniciara un bloqueo en el sector de Tagarete, en el departamento de Oruro, en rechazo al incremento del precio del diésel dispuesto por el Gobierno nacional.

Los conductores instalaron sus vehículos en el lugar y colocaron carteles a un costado de sus motorizados para expresar su rechazo a la nueva tarifa del combustible, que consideran perjudicial para sus actividades.

La movilización surge después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableciera el nuevo precio regulado del diésel en Bs 20,57 por litro, frente a los anteriores Bs 17,95.