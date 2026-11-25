El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que su Gobierno avanza en la aprobación de tres proyectos de ley relacionados con financiamiento internacional por 1.200 millones de dólares, recursos que, según explicó, estarán destinados a inversiones en municipios, gobernaciones y diferentes áreas de la economía nacional.

Durante su participación en la clausura de una feria productiva de investigación, innovación y emprendimiento, realizada en Cochabamba, el mandatario informó que llegó con retraso al evento debido a una reunión de gabinete en la que se aprobaron dos de las tres iniciativas que serán enviadas al Legislativo.

"Estábamos logrando la aprobación de dos de tres leyes que se están enviando al Parlamento por un valor de 1.200 millones de dólares que hemos conseguido con la banca internacional para invertir en Bolivia", manifestó.

Paz pidió a la Asamblea Legislativa acompañar el tratamiento de estas normas para permitir que los recursos lleguen a las regiones.

Presidente defiende que las regiones participen en las decisiones educativas

Durante su intervención, el mandatario también se refirió al debate sobre la descentralización educativa y sostuvo que los departamentos y municipios deben participar en la definición de las necesidades de formación de sus habitantes.

Explicó que una parte de la enseñanza debe mantenerse como contenido común para todo el país, mientras que otra debe responder a las características productivas, económicas y sociales de cada región.

"Las regiones tienen que hablar de su educación, las regiones tienen que poder decir qué tipo de educación, qué tipo de recurso humano quiero formar en Bolivia y en cada departamento", afirmó.

Paz consideró necesario abrir espacios de discusión para que las autoridades subnacionales, los institutos, los docentes y la sociedad participen en la construcción de propuestas educativas.

Niega que el Gobierno busque privatizar la educación

El presidente rechazó las acusaciones de que la propuesta gubernamental de descentralización tenga como finalidad privatizar la educación pública.

Aseguró que el sistema educativo fiscal continuará siendo gratuito y sostuvo que el objetivo del debate es mejorar la formación de los estudiantes.

"No es verdad, la educación va a ser gratuita, va a ser fiscal, aquella que corresponde a lo público", manifestó.

Asimismo, señaló que está dispuesto a dialogar con el magisterio sobre el escalafón, las condiciones salariales y los derechos laborales, pero insistió en que las decisiones sobre el modelo educativo deben involucrar a toda la población.

"La educación es del pueblo, la educación es de los bolivianos y los bolivianos tienen derecho a poder formular y proponer qué tipo de educación quieren en cada una de las regiones", sostuvo.