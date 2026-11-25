El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó la eliminación total de la subvención al diésel aplicada por el Gobierno nacional, pero exigió medidas urgentes para proteger a los sectores productivos y a la ciudadanía.

A su retorno de La Paz, donde cumplió reuniones con organismos como la CAF y el PNUD, la autoridad afirmó que “creo que el gobierno ha tomado una buena decisión en eliminar la subvención porque la subvención seguía, de manera parcial, pero seguía”.

En este contexto, Velasco advirtió que el Ejecutivo aún no ha cumplido con los compromisos de compensación necesarios para acompañar este ajuste económico en el país.

En ese sentido, cuestionó la demora estatal al señalar que “por ejemplo, el sector productivo, el agro, no se han liberado todas las exportaciones, no se han habilitado todos los eventos de biotecnología, y en el sector transporte tampoco se han modificado los beneficios propuestos”.

Ante las movilizaciones registradas en medio de un estado de excepción, el gobernador reconoció la legitimidad de las demandas sociales siempre que respeten la normativa vigente.

En este sentido, la autoridad señaló que “todos tienen derecho a protestar, pero tenemos que entender que nada es gratis en la vida y cuando te están dando gasolina a 6,96 bolivianos, te están quitando el futuro también de los bolivianos”.

Urgencia de leyes e incentivos para Santa Cruz

La autoridad departamental subrayó que la región cruceña genera el 80% de los alimentos del país sin contar actualmente con las condiciones estructurales adecuadas para producir más.

Por ello, demandó celeridad normativa al Ejecutivo señalando que “necesitamos la ley de inversiones y la ley de alianzas público-privadas para hacer carreteras a través de concesiones, porque todas estas medidas tienen que ir acompañadas a esta decisión que era un mal necesario”.

Finalmente, el gobernador atribuyó la actual contracción del Producto Interno Bruto a la política de importar carburantes costosos en dólares para venderlos baratos en el mercado interno durante más de doce años.

Con miras a la recuperación, concluyó que “es una decisión difícil que había que tomar, pero ahora vienen las medidas importantes para que el sector productivo, el sector transporte y el sector gremial no puedan verse tan afectados”.