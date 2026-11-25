Los mineros auríferos de La Paz expresaron su rechazo al incremento del precio del diésel aprobado por el Gobierno y anunciaron que convocarán a sus bases para definir posibles medidas frente a la normativa.

El pronunciamiento fue realizado por representantes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN), que manifestaron su preocupación por las disposiciones establecidas para incrementar el precio del diésel a Bs. 20.57 y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el sector.

"Estamos preocupados. Estamos ya a vísperas de convocar a nuestras bases porque realmente el decreto que se ha lanzado en las madrugadas del día de hoy es preocupante", señaló uno de sus representantes.

FECOMAN cuestiona las nuevas disposiciones

La organización sostuvo que mantuvo una posición flexible frente a anteriores normativas gubernamentales; sin embargo, considera que el nuevo costo podría afectar directamente al funcionamiento de las cooperativas mineras auríferas.

En ese sentido, manifestó su rechazo a la disposición y pidió al Gobierno revisar su contenido antes de que se definan nuevas acciones por parte del sector.

"Hemos sido pacientes, hemos sido flexibles a las normativas que el Gobierno ha lanzado hasta los días de hoy, pero vemos que con este decreto queremos fundir lo que es el sistema cooperativo minero aurífero", afirmó el dirigente.

Convocarán a representantes de 1.500 cooperativas

El representante indicó que FECOMAN tiene bajo su responsabilidad aproximadamente 1.500 cooperativas, por lo que considera necesario consultar a sus bases para determinar el rumbo de las próximas acciones.

Asimismo, señaló que la preocupación de los dirigentes de la organización debe ser atendida por las autoridades nacionales.

"Nosotros, responsables de 1.500 cooperativas, no nos queda más que convocar a nuestras bases para que ellos puedan determinar el camino que vaya a tomar la gloriosa FECOMAN", manifestó.

La organización se mantiene en estado de emergencia y espera que el Gobierno revise el decreto cuestionado, mientras prepara una convocatoria para definir las medidas que asumirá el sector minero aurífero.