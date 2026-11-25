Los pacientes con cáncer en Cochabamba atraviesan una situación crítica debido al desabastecimiento de medicamentos esenciales en los hospitales públicos y en las cajas de seguridad social, un problema que, según denunciaron sus representantes, persiste desde hace dos meses y obliga a los enfermos a adquirir sus dosis en farmacias privadas.

La representante de los pacientes oncológicos, Carla Claure, alertó sobre la gravedad de la falta de insumos médicos indispensables tanto para las sesiones de quimioterapia como para contrarrestar los efectos secundarios de los tratamientos.

"Estamos con falta de medicamentos importantes para las pacientes oncológicas. Han estado en estas semanas comprándose las pacientes para hacer su quimioterapia y en algunos casos para la baja de defensas que tenemos", señaló Claure.

Impacto económico en familias de escasos recursos

De acuerdo con la dirigente, el gasto resulta insostenible para la mayoría de los afectados, especialmente para quienes acuden a centros públicos como el Hospital Materno Infantil, donde gran parte de la población atendida es de bajos recursos económicos.

"Medicamentos que oscilan entre 500 bolivianos, 1.500, 2.000 bolivianos. O sea, es alto el precio para las pacientes porque no nos olvidemos que en el Hospital Materno Infantil vienen pacientes de escasos recursos", remarcó la representante.

Desde el sector atribuyeron el desabastecimiento a una falta de previsión administrativa en el nivel central, señalando que hace más de dos meses no se concretan las compras para el sistema público de salud. Ante el tiempo que demandan los procesos de adquisición, pidieron la intervención inmediata del Ministerio de Salud para liberar los recursos pendientes de la gestión.

"La compra de estos medicamentos va a llevar tiempo. Entonces lo que nosotros siempre vamos a pedir al Ministerio es el desembolso del dinero, porque si bien ya en este caso está en el último cuatrimestre, no tenemos todavía el desembolso del dinero", concluyó Claure.