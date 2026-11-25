La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó en sesión ordinaria la Ley Departamental de Transporte Ferroviario, una normativa clave que avala la ejecución del ansiado tren metropolitano en el departamento.

Al respecto, el gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, explicó que "nosotros propusimos el tren, pero había que hacer una ley para tomar la atribución, que no la teníamos".

La nueva legislación establece las condiciones jurídicas indispensables para viabilizar proyectos viales de gran envergadura como el Ramal Norte de cercanías.

Esta importante iniciativa proyecta conectar de manera eficiente la Terminal Bimodal con el municipio de Montero a través de un total de trece estaciones estratégicas.

Los estudios técnicos preliminares revelan que este innovador recorrido ferroviario permitirá reducir drásticamente el tiempo de traslado de dos horas a tan solo 55 minutos.

De esta manera, la obra generará un ahorro fundamental en la movilidad diaria, favoreciendo notablemente la productividad y la integración entre los municipios metropolitanos.

Participación pública y privada

La normativa contempla mecanismos modernos para promover la intervención de operadores e inversionistas mediante alianzas público-privadas y concesiones estratégicas.

Con estas herramientas, la administración departamental mantendrá la titularidad absoluta sobre la red de ferrocarriles mientras impulsa su desarrollo comercial.

El gobernador Velasco adelantó que el siguiente paso consiste en gestionar el derecho de vía con el Ministerio de Obras Públicas para avanzar.

Asimismo, confirmó que el proyecto de diseño final se elaborará conjuntamente con el BID, tras lo cual se abrirá la licitación internacional para que sea una realidad.