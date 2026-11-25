Una niña de nueve años perdió la vida de manera trágica tras quedar atrapada en un incendio registrado al interior de su vivienda en el municipio de Aiquile, durante la madrugada de este martes. El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el origen del fuego y determinar las circunstancias exactas del deceso.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, confirmó el suceso e informó que personal fiscal y policial ya se encuentra procesando la escena del hecho para recolectar indicios.

"En Aiquile, una menor de nueve años habría fallecido trágicamente. Preliminarmente se tiene motivo de incendio. Actualmente se está procesando la escena del crimen", señaló la autoridad.

Respecto a las pericias médico-legales, Ordóñez explicó que los familiares de la víctima se opusieron a que el cuerpo sea llevado a la capital cochabambina, por lo que se dispuso el despliegue de especialistas hasta el lugar para cumplir con el procedimiento sin contratiempos.

"Actualmente no se la está trasladando a ningún centro del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) porque la familia pretende que se haga la revisión allá en Aiquile. No nos han dejado trasladarla. Sin embargo, se está coordinando con el equipo forense para que se pueda constituir al municipio y realizar la autopsia", detalló el fiscal departamental.

Se aguarda el informe pericial del equipo forense y de los investigadores para confirmar si el siniestro se debió a un accidente doméstico o si existen otros elementos que deban ser indagados por la Fiscalía.