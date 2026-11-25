El presidente Rodrigo Paz Pereira defendió este martes la política de precios de los combustibles, anunció la aprobación de tres proyectos de ley de financiamiento externo por 1.200 millones de dólares y exhortó a los sectores movilizados, como el Magisterio y la Central Obrera Boliviana (COB), a realizar sus protestas durante los fines de semana para no perjudicar las jornadas laborales ni escolares.

Las declaraciones del mandatario se produjeron tras la clausura de una feria productiva de investigación, innovación y emprendimiento realizada en la ciudad de Cochabamba.

Política de combustibles y reservas internacionales

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Paz explicó que el precio del diésel responde a los costos internacionales y descartó retornar a un esquema de subvención que, según afirmó, incentiva el contrabando hacia países vecinos como Perú, Chile, Argentina y Paraguay.

"Lo que yo no puedo, a través de la subvención, es hacer millonarios a unos cuantos. Esa es la realidad a nivel mundial", señaló el jefe de Estado, agregando que, a diferencia del diésel, el Gobierno intenta sostener en lo posible el precio de la gasolina debido a su impacto directo en la población. Asimismo, adelantó que hasta fin de año presentará un plan sobre la gobernabilidad de los hidrocarburos, con la apuesta de construir refinerías para procesar crudo en el país.

En el ámbito macroeconómico, el presidente informó que el Ejecutivo aprobó tres proyectos de ley por un total de 1.200 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales como el BID, la CAF y el Banco Mundial, los cuales serán remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Según indicó Paz, mientras al inicio de su gestión las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubicaban en 50 millones de dólares, la proyección actual es superar los 2.000 millones para dinamizar la producción y las exportaciones. Para mitigar el impacto económico en los hogares, destacó el lanzamiento del bono PEPE II, el incremento a la Renta Dignidad y el aumento del bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos.

Exhortación al Magisterio y a la COB

Respecto a las movilizaciones sociales, el mandatario cuestionó los paros y marchas convocados en días hábiles, pidiendo a los dirigentes sindicales trasladar sus medidas de presión a los días sábado y domingo.

"Tienen todo el derecho a protestar, pero háganlo sábado y domingo sin perjudicar a la gente que quiere trabajar y producir", manifestó Paz. Dirigiéndose específicamente al sector educativo, sostuvo que el Gobierno garantiza el respeto al escalafón y a la educación fiscal y gratuita, pero enfatizó la necesidad de reformar la calidad de la enseñanza con participación de padres de familia y gobiernos subnacionales.

En ese contexto, el presidente advirtió que las demandas del sector perderían legitimidad si se vinculan con el expresidente Evo Morales, a quien responsabilizó por la situación económica actual y por el manejo de 60.000 millones de dólares durante gestiones pasadas.

Proyecciones para 2027 y coordinación regional

Finalmente, Paz calificó el 2026 como un año complejo enfocado en "ordenar la casa" y proyectó que en 2027, tras la aprobación legislativa de la Ley de Inversiones y dos normativas medioambientales, ingresarán mayores recursos para obras y desarrollo. En esa línea, destacó el trabajo coordinado con autoridades subnacionales, mencionando sus diálogos con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con el objetivo de reactivar la capacidad productiva del departamento.