La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, respondió al presidente Rodrigo Paz después de que el mandatario sugiriera que los legisladores involucrados en las investigaciones por presunto cuoteo de cargos públicos sigan el ejemplo de Alejandro Medinaceli, quien solicitó licencia para someterse a la justicia.

Bilbao rechazó apartarse de sus funciones y aseguró que, si se aplicara el mismo criterio a otras autoridades por la existencia de grabaciones comprometedoras, el Órgano Ejecutivo también podría verse afectado.

"Estamos de acuerdo y yo respeto al presidente, pero creo que si habláramos de audios, se quedaría con menos de cuatro del Ejecutivo que tienen audios mucho más fuertes que la suscrita diputada", manifestó.

La parlamentaria no identificó a las autoridades a las que hizo referencia ni presentó, durante estas declaraciones, las grabaciones que mencionó.

Descarta pedir licencia

Bilbao sostuvo que respeta la posición del mandatario, pero considera que el pedido de apartamiento debería aplicarse con el mismo criterio a todas las autoridades sobre las que existan cuestionamientos.

"Tal vez esa es una opinión de nuestro presidente que hay que respetar, pero si habláramos de audios, tendríamos que pedir también que algunos den un paso al costado", afirmó.

La legisladora aseguró que no solicitará licencia y argumentó que, por su condición de diputada suplente, existen limitaciones reglamentarias para acceder a ese permiso.

"La suscrita diputada no lo va a hacer, entendiendo que hoy día también soy presidenta de la Brigada Parlamentaria de La Paz", señaló.

Niega haber vendido cargos públicos

La diputada también se refirió a los audios difundidos en el marco de las investigaciones por presuntas presiones para la contratación de personal en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

Bilbao reconoció que durante las campañas políticas los militantes suelen acercarse a los legisladores para solicitar gestiones o recomendaciones, pero negó que sus actuaciones estuvieran relacionadas con la venta de puestos laborales.

"En cualquier diputado que haya hecho campaña, se te acerca pues el militante y te dice: 'Oiga, véamelo esto, véamelo aquello'. Aquí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de vende pegas. Yo quiero aclarar eso", sostuvo.

Asimismo, aseguró que no se estaba ocultando de la prensa, sino informándose sobre el proceso de investigación, que, según indicó, habría ingresado en reserva.