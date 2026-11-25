Un incendio estructural registrado en la zona de Chiquicollo, municipio de Tiquipaya, consumió por completo un taller y provocó daños materiales de consideración en una vivienda, además de dejar a una mujer herida. La rápida intervención de los vecinos y efectivos de la Unidad de Bomberos evitó que el fuego se propagara a inmuebles colindantes.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas se iniciaron presuntamente a raíz de una fuga de gas licuado. Ante la magnitud del siniestro, dos hermanos que viven en el sector decidieron ingresar al domicilio en llamas tras mojarse el cuerpo y cubrirse con frazadas húmedas para soportar la falta de oxígeno, logrando retirar varias garrafas del interior y conjurar el riesgo de una explosión.

"Hemos visto que el fuego estaba fuerte y hemos tratado de ayudar bajo nuestros conocimientos. Nos hemos mojado primero todo el cuerpo y hemos utilizado la frazada", relató uno de los vecinos que participó en las tareas iniciales de auxilio antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Atención médica y control del fuego

Efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía, apoyados por voluntarios y pobladores, desplegó el equipamiento especializado para controlar y extinguir el fuego en su totalidad.

El bombero policial Fernando López confirmó que una mujer resultó afectada durante el incidente y fue trasladada de inmediato al Hospital Benigno Sánchez de Linde para su valoración médica, encontrándose fuera de peligro.

Por su parte, el propietario del inmueble agradeció el apoyo recibido y destacó que, pese a que la infraestructura del taller quedó incinerada, los equipos de refrigeración lograron salvarse y su familia se encuentra a salvo, solicitando únicamente control médico preventivo para su madre de 92 años. Las autoridades continúan con las pericias técnicas para confirmar las causas exactas del siniestro.