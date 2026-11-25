Las salidas desde la terminal Minasa hacia Nor Yungas, Sud Yungas y el norte del departamento de La Paz se desarrollan con total normalidad, pese al anuncio de un paro del transporte interprovincial.

Durante un recorrido por la terminal, se evidenció que las empresas continúan prestando el servicio y que los pasajeros pueden trasladarse sin restricciones. Los transportistas explicaron que todavía no recibieron una instrucción oficial para suspender sus actividades.

"Sí, no tenemos ningún instructivo para hacer el paro nosotros. No ha llegado ningún instructivo tampoco a la central", manifestó una trabajadora de una de las empresas de transporte.

La medida de presión fue anunciada por la Federación del Transporte Interprovincial de los Yungas en rechazo al incremento del precio del diésel. El sector también tiene previsto realizar un ampliado este jueves para evaluar nuevas medidas de presión.

Entretanto, desde la terminal Minasa las operaciones continúan con normalidad.