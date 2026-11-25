El transporte sindicalizado de Chuquisaca cumple este miércoles un paro indefinido con bloqueos en calles, avenidas y accesos a la ciudad de Sucre, además de rutas provinciales, en rechazo al incremento del precio del diésel.

La medida fue definida la tarde del martes durante un ampliado de emergencia, luego de que el precio del carburante subiera de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de Chuquisaca, Teodoro Copa, informó a Correo del Sur que la movilización contempla alrededor de 70 puntos de bloqueo distribuidos en distintos sectores del departamento.

“Rechazamos el alza del precio del diésel. También exigimos la rebaja de sueldos y salarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, las gobernaciones y alcaldías, además de la abrogación del maldito Decreto 5716, que nos está afectando”, manifestó el dirigente.

Los bloqueos se instalaron en diferentes calles y avenidas de Sucre, así como en los accesos que conectan con otros departamentos, afectando la circulación vehicular y el desplazamiento de pasajeros.

El paro también alcanza al transporte interprovincial e interdepartamental, mientras que los sindicatos de micros Sucre y San Cristóbal mantienen el repliegue de sus unidades ante el incremento del costo del combustible.