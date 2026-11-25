El presidente del transporte pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, anunció que su sector propondrá un paro nacional indefinido en un próximo ampliado del transporte boliviano, en rechazo al incremento del precio del diésel. La medida contempla el repliegue de todas las unidades y la suspensión del traslado de mercancías, tanto de importación como de exportación.

El dirigente informó que, tras una reunión virtual con representantes del transporte pesado de diferentes departamentos, se determinó exigir al Gobierno, en un plazo de 24 horas, la abrogación del Decreto Supremo 5716 y la anulación del comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), disposiciones que, según su sector, provocaron que el litro de diésel alcance los Bs 20,57.

"Como sector, como Cámara Boliviana de Transporte de Bolivia, rechazamos contundentemente esta medida", manifestó Gutiérrez, quien expresó su molestia por la decisión gubernamental y cuestionó que el incremento se haya aplicado sin una socialización previa con el sector.

Exigen renuncias de autoridades del área de hidrocarburos

Gutiérrez también exigió la renuncia del ministro de Hidrocarburos, del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del director de la ANH, a quienes responsabilizó por la determinación que afecta directamente al transporte que utiliza diésel.

El dirigente sostuvo que el incremento no solamente perjudica a los transportistas, sino que también tendrá repercusiones en los consumidores, debido a que el aumento de los costos operativos terminará trasladándose a los precios de los productos.

Recordó que en anteriores oportunidades el sector aceptó ajustes en los fletes, pero aseguró que actualmente existe resistencia a incrementar nuevamente los costos por el impacto económico que tendría sobre la población.

Proponen paro nacional sin bloqueos

El representante del transporte pesado adelantó que Oruro planteará en el próximo ampliado nacional un paro indefinido con repliegue de todas las unidades, aclarando que no se trataría de bloqueos de carreteras, sino de la suspensión total de operaciones de carga.

"Vamos a plantear nosotros un paro nacional indefinido del transporte boliviano. No es un bloqueo, es un paro con repliegue de todas nuestras unidades de transporte. No vamos a cargar ni una tonelada ni un quintal", advirtió.

Asimismo, señaló que su sector está articulando acciones con federaciones, confederaciones y cooperativas de transporte para coordinar una posible movilización nacional si el Gobierno no atiende sus demandas.

Rechazan mantener el precio de Bs 20,57

El dirigente sostuvo que el sector no está dispuesto a aceptar que el precio del diésel continúe en Bs 20,57 y exigió que vuelva a los Bs 17,95 que se aplicaban anteriormente.

Cuestionó los argumentos gubernamentales sobre una posible reducción futura del precio en función de las variaciones internacionales y consideró que no existe garantía de que el combustible vuelva a bajar.

Finalmente, Gutiérrez pidió al Gobierno reconsiderar la medida y advirtió que el malestar se extiende entre diferentes modalidades del transporte, debido a los incrementos acumulados en los costos de operación y a otras demandas pendientes relacionadas con temas impositivos, aduaneros, carreteras, fronteras y disponibilidad de divisas.