La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, exigió una investigación del Ministerio Público sobre una carta dirigida a la ministra de Salud, Marcela Flores, mediante la cual se habría solicitado considerar a 214 profesionales para ocupar diferentes cargos en esa cartera de Estado, a recomendación de 23 diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La legisladora calificó el hecho como preocupante y cuestionó que parlamentarios utilicen su investidura para gestionar espacios laborales dentro de instituciones públicas, en lugar de garantizar procesos transparentes y basados en la meritocracia.

"¿Dónde queda la independencia institucional? ¿Dónde queda que nosotros, los que estamos llamados por ley a fiscalizar, a garantizar que todos sean transparentes?", cuestionó Claros.

La diputada sostuvo que el caso agrava la crisis institucional del país, especialmente porque se suma a las denuncias relacionadas con audios que involucran a otros legisladores. Según su estimación, entre los parlamentarios mencionados en la carta y los involucrados en las grabaciones habría aproximadamente 30 legisladores cuestionados.

Pide intervención del Ministerio Público

Claros consideró que remitir los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados podría no generar resultados, debido a la composición política de esa instancia. Por ello, pidió que el Ministerio Público intervenga e investigue los hechos para establecer posibles responsabilidades.

Asimismo, solicitó que se verifique si las personas incluidas en las listas efectivamente fueron contratadas por el Ministerio de Salud. Señaló que esta información puede contrastarse mediante los registros institucionales de esa cartera de Estado.

La legisladora también cuestionó el silencio de las autoridades del Ministerio de Salud y sostuvo que la ministra Marcela Flores debería esclarecer públicamente el contenido de la carta.

Miranda desconoce la carta

Durante la entrevista se informó que la diputada Marlene Miranda, quien aparece como remitente de la carta fechada el 2 de junio, manifestó a la producción del programa que desconocía el documento y anunció que tendría un pronunciamiento junto a su bancada.

En contraste, el diputado Egidio Arce reconoció que la carta existió y explicó que, desde el PDC, se habría solicitado presentar nombres de profesionales que cumplieran con los requisitos de idoneidad y formación para diferentes cargos. Sin embargo, aseguró que no recibieron una respuesta sobre las solicitudes.

Claros pidió que se investigue el contenido del documento, incluida la lista de profesionales incorporada mediante un código QR, para determinar si las recomendaciones derivaron en contrataciones dentro del Ministerio de Salud.