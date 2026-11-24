El ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés, instó al magisterio a abandonar los discursos político-ideológicos para centrarse en la calidad educativa, tras conocerse los resultados de la evaluación regional ERCE —elaborada por la Unesco— que sitúan a los estudiantes bolivianos de tercero y sexto de primaria por debajo del promedio regional en lectura y matemática.

En medio de las medidas de presión acatadas por el Magisterio Urbano, que incluyeron paros de 24 y 48 horas en semanas consecutivas, la autoridad advirtió que ya se procesan sanciones económicas: "Estamos cerca de los Bs 3 millones, que se descontaría del salario de los maestros que han ingresado en los paros".

"Doloroso, es también contundente. Prácticamente refleja lo que realmente ocurre dentro de nuestras aulas y realmente ocurre en la educación del país. Y de verdad a veces me sorprende muchísimo la poca autocrítica que hay de parte de la Confederación de maestros", manifestó Sanjinés respecto al informe internacional.

Aunque reconoció que factores como la infraestructura, los materiales y el desayuno escolar inciden en el aprendizaje, enfatizó que el rol docente es fundamental. En esa línea, cuestionó que las movilizaciones sindicales aborden temas ajenos al aula: "Los maestros no están para discutir por qué cambia el dólar, por qué sube el diésel. Los maestros están para preocuparse cómo mejoramos la calidad de la educación". Asimismo, advirtió que la combinación de paros y bajos resultados impulsa a las familias a migrar al sector privado, asegurando que "esa es una forma real de privatización en definitiva".

Hacia una nueva ley marco y el fin de la "ideologización"

Para revertir la crisis, Sanjinés planteó la necesidad de sustituir la actual Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez por una "ley marco" de consenso que otorgue libertad didáctica a los docentes y permita adaptar los currículos a las realidades de cada región.

"Si volvemos a hablar de una ley Avelino Siñani que es más parecida a una receta de cocina, donde es instructiva absoluta, y no le da al maestro la suficiente opción de desarrollar a él las clases, las didácticas, adaptarse a las realidades que encuentra, pues vamos a volver a fracasar", sostuvo.

Además, propuso seguir el modelo de la mayoría de los países de la región y aprobar una normativa exclusiva para la educación superior (universitaria y técnica), diferenciada de la educación regular. También coincidió con el rector Reinero Vargas al señalar que la gestión gubernamental anterior "ha utilizado la educación para ideologizar" y descuidó la lectura, la escritura y el razonamiento lógico-matemático, generando una grave brecha académica que provoca deserción cuando los bachilleres ingresan a la universidad.

Reprobación histórica y planes de nivelación

En consonancia con los seis pilares recomendados por la Unesco, el Ministerio de Educación alistará programas de nivelación escolar para el próximo año y enfocará esfuerzos en la actualización docente. Al respecto, Sanjinés reveló datos sobre el último examen de ascenso de categoría, defendiendo la necesidad de actualizar reglamentos que datan de las décadas de 1950 y 1960 para exigir mayor rendimiento profesional.

"En el magisterio tenemos cerca 970 personas que están en un rango de entre 15 años a 23 años que están dando el examen y que lo están dando consecutivamente y que se han aplazado consecutivamente entre 15 y 23 años (...). Las sanciones son muy leves o simplemente no existen y por lo tanto no importa si usted hace bien, mal o regular su trabajo, sigue siendo maestro", denunció.

Finalmente, el ministro respaldó el pedido del sector para recuperar la autoridad dentro de las aulas, pero subrayó que este proceso debe ir acompañado del cumplimiento de obligaciones y resultados pedagógicos. "La autoridad también se la recupera dando un buen trabajo, demostrando que uno está obteniendo buenos resultados y además sobre todo legitimándose como alguien que es un maestro de excelencia", concluyó.