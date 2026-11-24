El diputado Egidio Arce, expresidente de la comisión especial que investigó el denominado caso Maletas, afirmó que es necesario retomar las investigaciones legislativas para esclarecer las irregularidades detectadas en el ingreso de equipajes procedentes de Estados Unidos por el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

El legislador aseguró que el trabajo de la comisión enfrentó diversos obstáculos, principalmente por la falta de colaboración que, según denunció, existió por parte de la fiscalía general del Estado, entonces dirigida por Roger Mariaca.

Arce sostuvo que las recientes declaraciones que vinculan al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y al exfiscal general Roger Mariaca con el caso refuerzan la necesidad de profundizar las investigaciones.

Consultado sobre si considera esclarecido el caso, respondió: "No, para mí no. Hay que continuarlo".

Cuestiona actuación de la Fiscalía durante la investigación

El legislador recordó que la comisión fue conformada el 1 de abril y recibió un plazo de 90 días para fiscalizar las investigaciones relacionadas con el ingreso de las maletas al país.

Explicó que durante ese periodo se realizaron inspecciones, reconstrucciones de los hechos y solicitudes de información a instituciones involucradas, entre ellas Migración, Aduana, Cancillería, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.

Sin embargo, denunció que las gestiones ante el entonces fiscal general Roger Mariaca encontraron dificultades.

Según Arce, la comisión tuvo que reiterar en tres oportunidades la solicitud de comparecencia de Mariaca y, cuando finalmente acudió, sus respuestas fueron insuficientes para esclarecer las interrogantes.

"Sus respuestas fueron muy ambiguas, que no conocía, que no sabía nada. Entonces no podíamos profundizar en eso", manifestó.

También cuestionó la actuación de las autoridades fiscales de Santa Cruz y sostuvo que no se atendieron todas las recomendaciones de la comisión para profundizar las pericias.

Denuncia irregularidades en el uso del pasaporte diplomático

Arce señaló que una de las principales observaciones surgió durante la reconstrucción de los procedimientos de ingreso de la exdiputada Laura Rojas al aeropuerto de Viru Viru.

Según su versión, la exlegisladora habría utilizado su pasaporte ordinario al ingresar al país y posteriormente presentado un pasaporte diplomático para facilitar el retiro de las maletas, sin que estas fueran sometidas a los controles correspondientes.

El diputado cuestionó que los equipajes fueran retirados del aeropuerto sin una revisión exhaustiva y que no se hubieran realizado todas las diligencias para establecer su contenido.

También recordó que la comisión solicitó un peritaje minucioso al vehículo utilizado para trasladar las maletas, pero aseguró que esa petición no fue atendida como esperaban.

Persisten dudas sobre el contenido de las maletas

Otro de los aspectos cuestionados por Arce es la falta de claridad sobre lo que transportaban los equipajes.

El legislador recordó que inicialmente circularon versiones sobre la presencia de dinero destinado a actividades ilícitas, mientras que posteriormente surgieron declaraciones que apuntaban al supuesto transporte de sustancias controladas.

En ese contexto, mencionó que durante las investigaciones se revisaron los procedimientos de control realizados por efectivos antidrogas y canes especializados.

Según explicó, en la reconstrucción desarrollada por la comisión no se obtuvo una respuesta concluyente que permitiera establecer si los controles originales fueron realizados correctamente.

Arce señaló que las posteriores versiones sobre el supuesto transporte de marihuana deben contrastarse con pruebas técnicas y otros elementos de investigación.

"Eso la población de Bolivia necesita: respuestas y respuestas claras. No había una persona que nos diga qué es lo que contenían las maletas", sostuvo.

Comisión necesita autorización legislativa para reactivarse

Arce explicó que la comisión especial concluyó sus funciones y que cualquier reactivación formal requiere una nueva autorización de la Cámara de Diputados, además de recursos y plazos para desarrollar las investigaciones.

No obstante, indicó que los antiguos integrantes acordaron continuar realizando seguimiento al caso, incluso fuera de la comisión, para impulsar su esclarecimiento.

"Nosotros nos hemos puesto de acuerdo a hacer un seguimiento ya fuera de la comisión para poder impulsar que se siga investigando", señaló.

Finalmente, el legislador expresó su intención de solicitar a las nuevas autoridades del Ministerio Público que profundicen las investigaciones y esclarezcan las responsabilidades en el ingreso de las maletas al país.