El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que Bolivia prevé recibir un nuevo desembolso de entre 211 y 214 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante diciembre, como parte del acuerdo de financiamiento de 1.900 millones de dólares destinado a respaldar la estabilización económica del país.

Durante una entrevista televisiva, la autoridad explicó que una misión del organismo internacional concluyó recientemente una revisión del cumplimiento de las metas económicas acordadas con el Gobierno boliviano.

Morales aseguró que, de acuerdo con los resultados comunicados al Ejecutivo, no se registraron observaciones que impidan avanzar hacia el siguiente desembolso.

"Hace una semana culminó justamente esta revisión. Vinieron y hablaron con diferentes actores, no únicamente del sector público, y no hay ninguna observación por parte del Fondo", afirmó.

Bolivia espera hasta $us 214 millones en diciembre

El ministro explicó que los recursos forman parte del programa de financiamiento acordado con el FMI y que su entrega está vinculada al cumplimiento de las metas económicas establecidas.

Indicó que el siguiente desembolso tendría una cuantía similar a la del primero, recibido semanas atrás.

"Más o menos en diciembre vamos a tener un monto similar, es decir, 211, 214 millones de dólares que nos va a volver a desembolsar el Fondo Monetario", señaló.

Morales aclaró que el financiamiento total de 1.900 millones de dólares no se entrega en una sola operación, sino mediante desembolsos sujetos a evaluaciones periódicas.

FMI realizará una nueva revisión en enero de 2027

El titular de Economía informó que los técnicos del organismo internacional tienen previsto regresar al país hacia finales de enero de 2027 para realizar una revisión preliminar de los resultados económicos con los que Bolivia cerrará la gestión 2026.

Explicó que la evaluación concluida recientemente tomó en cuenta información económica correspondiente a septiembre y octubre.

Asimismo, aclaró que los próximos desembolsos mantendrían montos similares y que las revisiones del programa se efectuarán trimestralmente.

Consultado sobre la posibilidad de recibir una suma mayor durante 2027, Morales explicó que los recursos se distribuirán progresivamente y estarán condicionados a los resultados de las evaluaciones.

Proyectan gestionar $us 2.000 millones en financiamiento durante 2027

El ministro también adelantó que el Gobierno trabaja en la obtención de aproximadamente 2.000 millones de dólares de financiamiento externo para la próxima gestión.

Explicó que una parte de estos recursos estaría destinada a mantener la estabilidad económica, mientras que la mayor proporción se orientaría a proyectos de inversión pública.

Morales indicó que el objetivo es que el financiamiento contribuya a fortalecer la economía y generar condiciones para la reactivación durante 2027.

Finalmente, reiteró que los próximos desembolsos del FMI dependerán del cumplimiento de las metas acordadas y de las evaluaciones periódicas que realice el organismo internacional.