El Gobierno nacional prevé anunciar antes de mediados de diciembre el cierre de las primeras empresas públicas deficitarias, como parte de las medidas de ajuste destinadas a reducir el gasto fiscal y evitar que el Estado continúe destinando recursos a entidades que registran pérdidas.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, quien explicó que el Ejecutivo ya identificó las empresas que serán alcanzadas por esta primera etapa, aunque evitó revelar sus nombres hasta que se oficialice la decisión.

"Máximo, yo me animaría a decir que hasta antes de mediados de diciembre ya tendríamos que sacar el anuncio y la normativa específica para estas primeras empresas que cerramos", manifestó durante una entrevista televisiva.

Empresas identificadas representan hasta Bs 500 millones

Morales reveló que las empresas estatales identificadas para su posible cierre representaban un gasto estimado de entre 300 y 500 millones de bolivianos en el presupuesto de la presente gestión.

La autoridad explicó que el Gobierno busca reducir las transferencias y aportes de capital destinados a entidades que no generan resultados económicos suficientes para sostener sus operaciones.

"Aproximadamente, lo que hemos visto es que en el presupuesto de la presente gestión se llevaban entre 300 a 500 millones de bolivianos", afirmó.

Sin embargo, el ministro no precisó cuántas empresas serán cerradas en esta primera etapa ni detalló cuáles son los sectores económicos involucrados.

Gobierno asegura que ya redujo recursos para empresas públicas

El titular de Economía sostuvo que durante 2026 se realizaron ajustes presupuestarios y recortes a los aportes de capital que anteriormente recibían distintas empresas estatales.

Según explicó, estas medidas buscan disminuir la dependencia de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y evitar que las pérdidas de las empresas públicas continúen presionando las finanzas del Estado.

"Hemos hecho varios ajustes y varios recortes, por ejemplo, en aportes de capital que antes eran exorbitantes en favor de estas empresas públicas", señaló.

Morales indicó que, dentro del presupuesto destinado a las empresas estatales para 2027, las entidades financiadas con recursos del TGN representan aproximadamente el 1,7%, porcentaje que atribuyó a las medidas de ajuste realizadas.

Medida forma parte del plan para reducir el déficit fiscal

Morales explicó que el cierre de empresas deficitarias forma parte de una estrategia más amplia para ordenar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal.

Recordó que el Gobierno redujo la previsión del déficit de 2026 del 16% al 9,2% en el presupuesto reformulado y que espera cerrar la gestión por debajo de este último porcentaje.

Para 2027, indicó que la proyección es alcanzar un déficit fiscal del 6,7%, mediante medidas de control del gasto y una administración más eficiente de los recursos.

El ministro reiteró que el objetivo es corregir los desequilibrios económicos acumulados durante anteriores gestiones.

"No podemos seguir erogando recursos en empresas que son deficitarias", sostuvo.

Finalmente, Morales señaló que el Gobierno espera oficializar antes de mediados de diciembre las primeras decisiones sobre el cierre de empresas estatales, aunque todavía no informó cómo se desarrollará el procedimiento ni qué ocurrirá con los trabajadores de las entidades afectadas.