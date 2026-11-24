El Viceministerio de Defensa Civil mantiene en marcha un operativo conjunto por aire y tierra para contener el fuego en los alrededores de la comunidad de Piso Firme y evitar que las llamas alcancen el bosque alto del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Según los reportes oficiales, en la zona se registran tres focos de calor activos y se estima que la superficie afectada podría llegar a las 4.000 hectáreas.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Dagner Rivero Zimmermann, explicó que el despliegue involucra a las Fuerzas Armadas, bomberos forestales, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), además de la Gobernación y los municipios. Aunque ya se realizaron vuelos de reconocimiento con drones y se identificaron lagunas y ríos para abastecer el sistema Bambi Bucket, las descargas aéreas de agua dependen de la llegada de combustible especializado que se traslada por vía terrestre.

"Lo que hemos tenido un percance fue con el jet fuel que todavía está en camino porque es un lowboy con un cisterna cargado (con casi 10.000 litros) (...). El camino más que todo es un camino intransitable, tiene que venir despacio", señaló Rivero al detallar que la base de operaciones se instaló en una propiedad cercana a Piso Firme bajo supervisión del Ejército.

Pese a las dificultades logísticas, la autoridad destacó un aspecto favorable en el comportamiento actual de las llamas: "Por el momento la buena noticia, si podemos llamarla así, es que se está alejando el fuego de la población y las comunidades, pero los focos de calor también se están incrementando y lo que no queremos es que llegue a los bosques altos donde ahí ya ocasionaría un incendio forestal".

Cifras nacionales y llamado a la conciencia ciudadana

De acuerdo con el último reporte de Defensa Civil emitido a las 19:00 horas, el país registra un total de 2.123 focos de calor. La mayor concentración se encuentra en Beni con 1.271 puntos, seguido de Santa Cruz con 529, Cochabamba con 215, La Paz con 48 y Pando con 43, además de registros menores en Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro.

Ante este panorama, Rivero atribuyó la emergencia a prácticas de chaqueo indiscriminado y recordó que el país atraviesa una pausa ambiental que sanciona penalmente estas actividades.

"Esto, dentro de todo, es provocado por la mano del hombre, intencional o no intencional (...). Hay que hacer recordar a la población que estamos en una pausa ambiental y hacer quemas ahorita es un delito que es penado por ley y que pueden ser cautelados", enfatizó.

Asimismo, pidió a los comunarios reportar cualquier conato de incendio de manera inmediata en lugar de intentar sofocarlo sin apoyo técnico: "La detección temprana es lo que nos permite actuar antes que el fuego se propague", puntualizó, advirtiendo que cuando los equipos estatales llegan tarde, el despliegue logístico y económico resulta mucho más costoso para el Estado.

Presupuesto e impacto del fenómeno de El Niño

Para hacer frente a las emergencias climáticas, el viceministro confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desembolsó una segunda etapa presupuestaria de 74 millones de bolivianos, recursos destinados tanto a la mitigación de incendios como a la atención por sequía e inundaciones.

Rivero advirtió que el incremento de 1,8 grados en la temperatura del océano Pacífico intensifica los efectos del fenómeno de El Niño en el territorio nacional, provocando un escenario climático dual. "Tenemos sequía en el occidente, en los valles de Yapacaní (...) y en partes de los ríos de Santa Cruz también tuvimos subida de los cauces", explicó, concluyendo que el país se encuentra en apronte ante pronósticos de lluvias intensas en periodos cortos y sequías extremas en el occidente y el Chaco boliviano.