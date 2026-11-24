La autopsia médico-legal practicada al cuerpo de un joven de 23 años, que perdió la vida después de participar en una presunta pelea de boxeo en un establecimiento de La Paz, determinó que la causa de su fallecimiento fue un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, producto de los golpes recibidos.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jorge Sologuren, informó que la víctima presentaba golpes y hematomas, por lo que se inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que sufrió las lesiones fatales.

"Producto de la intervención médica, de la autopsia, se llega a determinar que la persona ha fallecido prácticamente por un TEC cerrado, producto de golpes y hematomas que tendría esta persona", explicó la autoridad policial durante una entrevista televisiva.

El cuerpo del joven fue encontrado en una funeraria

Sologuren reveló que la Policía tomó conocimiento del caso alrededor del mediodía, cuando el cuerpo del joven ya había sido trasladado a una funeraria.

Ante esta situación, personal de la División Homicidios acudió al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y posteriormente trasladarlo para la autopsia médico-legal.

El jefe policial calificó el hecho como inusual, debido a que se trata de la primera denuncia de estas características que recibe su unidad.

"Es un caso sui géneris. Es la primera denuncia que tenemos", manifestó.

Policía todavía no identifica al contrincante

Consultado sobre si ya se había identificado a la persona que enfrentó al joven durante el combate, Sologuren aclaró que las investigaciones se encuentran en su fase inicial.

Explicó que la autopsia había concluido recientemente y que todavía se deben reunir declaraciones, grabaciones y otros elementos para determinar quiénes participaron en las peleas.

"No, todavía no. Hace aproximadamente una hora y media ha concluido la autopsia. Entonces, estamos todavía en esa primera fase", señaló.

Asimismo, informó que se investigarán las versiones que indican que durante esa jornada se desarrollaron varios combates y que algunos enfrentamientos habrían continuado incluso después de que el joven resultara lesionado.

Investigan si el local tenía autorización para organizar peleas

Otro aspecto que deberá esclarecer la Felcc es si el establecimiento contaba con los permisos necesarios para desarrollar combates de boxeo.

Sologuren explicó que se coordinará con el Gobierno Municipal para verificar la licencia de funcionamiento y determinar cuál era la actividad comercial autorizada en ese inmueble.

También anunció que solicitarán información a la Asociación de Boxeo para establecer si los enfrentamientos estaban debidamente autorizados.

"Vamos a requerir información a la Asociación de Boxeo para ver si estas peleas están debidamente autorizadas", afirmó.

La Policía tampoco descartó investigar la presunta comercialización de entradas para estos eventos, información que surgió de las primeras versiones recogidas durante las actuaciones investigativas.

Precintan el establecimiento y buscarán grabaciones

El director de la Felcc confirmó que el ambiente donde se habrían desarrollado las peleas fue precintado para preservar los indicios.

Indicó que los efectivos policiales intentaron ubicar a los administradores del local, pero no los encontraron durante la primera intervención.

Entre las próximas diligencias se encuentra el secuestro y revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad, así como del equipo de grabación digital (DVR).

El objetivo será reconstruir lo sucedido, identificar a los participantes y establecer desde cuándo se realizaban estos encuentros.

Caso será investigado por homicidio

Sologuren explicó que inicialmente se habría presentado una denuncia verbal por lesiones durante el fin de semana. Sin embargo, después de confirmarse la muerte del joven, las actuaciones investigativas pasaron a considerar el presunto delito de homicidio.

La investigación continuará bajo la dirección del Ministerio Público, que deberá determinar la participación y las posibles responsabilidades penales de las personas involucradas.

Por el momento, la Felcc no confirmó personas aprehendidas ni identificó públicamente al contrincante del joven fallecido.

La Policía continuará con la recolección de testimonios, grabaciones y documentación para esclarecer cómo se produjo el fallecimiento y si existieron irregularidades en la organización del evento.