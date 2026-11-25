Kate Peruccy y Academy Crew fueron los encargados de cerrar la gala de este martes 24 de noviembre en La Gran Batalla, que estrenó su nueva temática inspirada en series y películas.

La participante asumió el desafío de interpretar a Rachel Marron, el recordado personaje de la película El guardaespaldas, protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner.

Al ritmo de la emblemática canción I Will Always Love You, Kate y su academia presentaron una propuesta que buscó combinar baile, actuación e interpretación musical.

La jueza Gabriela Zegarra consideró que la ambientación de la propuesta estuvo acorde con la película, pero sintió que el equipo pudo explorar mejor las posibilidades del personaje.

“La escena estuvo adecuada, me faltó algo. Siento que se podía hacer algo más con el personaje”, manifestó.

Sin embargo, reconoció el esfuerzo de Kate por asumir el desafío musical.

“No estuvo mal, siento que te esforzaste por cantar”, agregó.

Tito Larenti destacó el trabajo realizado durante la introducción de la presentación, pues permitió reconocer la historia que el equipo buscaba recrear.

“La escena del inicio me gustó, han trabajado para que podamos entender la recreación”, señaló.

No obstante, consideró que faltó aprovechar mejor los recursos escénicos y profundizar en la interpretación.

Sobre el lip sync, manifestó que estuvo bien ejecutado en términos generales, aunque observó problemas en algunos elementos de la puesta en escena.

“El tema de la actuación e interpretación me quedó un poco a medias”, expresó.

El juez también cuestionó determinados movimientos de los bailarines y la falta de coordinación durante algunos momentos.

La jueza Elka Meyer tuvo una valoración más favorable de la propuesta, especialmente por la forma en que Academy Crew recreó las primeras escenas.

“Al inicio me pareció muy creativa la propuesta, me gustó la escena como la colocaron”, expresó.

A diferencia de Tito Larenti, Meyer manifestó que sí logró comprender el concepto coreográfico del equipo.

También destacó que Kate cumplió con el trabajo de sincronización de labios, aunque recordó que interpretar a Rachel Marron representa un desafío considerable.

“No estuvo mal, hubo lip sync, pero es un personaje difícil”, puntualizó.

La actriz, cantante y bailarina Michelle Csapek, invitada como jurado de la gala, reconoció la valentía de Kate por asumir una interpretación exigente.

“Valoro que te hayas lanzado, vi que estabas modulando y se notaba que hacías esfuerzo con el lip sync y estaba bien”, destacó.

Sin embargo, señaló que la coreografía necesitaba mayor limpieza técnica y que la actuación podía haber transmitido más emociones.

“Me ha faltado más acting”, manifestó.

Tras escuchar las devoluciones, Kate Peruccy recibió las críticas con disposición a seguir mejorando.

“Vamos a trabajar más”, respondió la participante, comprometiéndose a reforzar los aspectos señalados por el jurado.