La Gran Batalla inició una nueva semana de competencia con la temática de series y películas, una propuesta que llevará a los participantes a interpretar reconocidos personajes de la pantalla.

Además, se anunció una importante novedad: esta semana no habrá eliminación. Sin embargo, eso no significa que los equipos puedan relajarse.

Los jueces elegirán a las dos mejores agrupaciones de la semana, que se enfrentarán el próximo lunes en un duelo por la inmunidad.

Rubén Boix y Academia New Dance fueron los encargados de llevar al escenario una propuesta ambientada en la época disco de los años 70, con una interpretación del icónico personaje Tony Manero.

El participante reconoció que el desafío fue complicado, principalmente por la dificultad de combinar el baile con la interpretación de la canción.

“Me sentí muy bien, estuvo divertido y fue complicado, pero me gustó. Es complicado cantar y bailar”, expresó tras su presentación.

La primera devolución estuvo marcada por las observaciones de Elka Meyer, quien recordó que la ausencia de eliminaciones no significa que los equipos puedan bajar su nivel.

“¿Qué pasó, Rubén? Bailó, pero no hubo el tema del lip sync”, manifestó.

Meyer también advirtió que hubo momentos en los que los integrantes parecían perder el ritmo.

“No estuvo mal, los personajes me llamaron la atención, me llamó la atención todo, el escenario y los bailarines. Hubo momentos de la coreo que sentí que se perdían en el ritmo”, señaló.

Una de las críticas más fuertes llegó de Gabriela Zegarra, quien reconoció que Rubén mostró una importante mejoría como bailarín, pero consideró que la interpretación de la canción tuvo deficiencias.

“La verdad que arrancaron un poco descoordinados, había momentos que se chocaron entre ustedes”, observó.

La jueza cerró su evaluación con una de las frases más contundentes de la noche:

“Ha sido el peor lip sync de la temporada”.

La actriz, cantante y bailarina Michelle Csapek, invitada como jurado, tuvo una valoración más favorable de la presentación.

Aunque reconoció que existieron momentos en los que la energía disminuyó, destacó la conexión entre los integrantes y la ambientación de la propuesta.

“Me gustó, hubo momentos en que bajó la energía, pero hubo conexión entre ustedes porque sí sentí que estuvimos en los 70”, expresó.

Tito Larenti también fue exigente y manifestó su descontento con los problemas observados durante la presentación.

“Estuvo muy mal, no hay excusas para eso. Ustedes tienen que ver qué hacer para mejorar”, señaló.

El juez insistió en que los equipos deben llegar con propuestas sólidas, especialmente después de varias semanas de competencia.

También dirigió sus observaciones a los entrenadores, a quienes pidió considerar las capacidades de cada bailarín al momento de diseñar sus coreografías.

“Va más allá de una coreografía, hay que formarlos y se tienen que preocupar los coaches”, sostuvo.

Después de escuchar las observaciones, Rubén Boix reconoció que la devolución fue especialmente difícil, considerando el esfuerzo realizado durante los ensayos.

“La devolución más dura en la presentación más difícil”, expresó.

Sin embargo, aseguró que el equipo trabajó intensamente para preparar la propuesta y asumió la responsabilidad por el resultado.

“Ensayamos mucho, somos responsables”, manifestó.