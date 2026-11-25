Este martes 24 de noviembre, La Gran Batalla arranca una nueva semana de competencia con dos equipos dispuestos a demostrar su talento, preparación y pasión por el baile.

Después de una impresionante gala de repechaje, en la que dos equipos consiguieron una nueva oportunidad para continuar en el programa, la tensión regresa al escenario y cada presentación promete ser decisiva.

Esta noche, dos participantes llegarán acompañados de sus academias para conquistar al jurado y al público.

Kate Peruccy y Academy Crew

La participante llega acompañada de su academia para presentar una nueva coreografía, con la misión de destacar en una competencia que exige cada vez más.

Rubén Boix y Academia New Dance

El competidor vuelve a la pista junto a su equipo, dispuesto a sorprender con su presentación y demostrar por qué merece continuar en la competencia.

No te pierdas una nueva noche de La Gran Batalla, desde las 20:45, solamente por Red Uno.