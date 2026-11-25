Después de una emocionante gala de repechaje que permitió el regreso de dos equipos, La Gran Batalla inicia una nueva semana de competencia.
24/11/2026 20:06
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Este martes 24 de noviembre, La Gran Batalla arranca una nueva semana de competencia con dos equipos dispuestos a demostrar su talento, preparación y pasión por el baile.
Después de una impresionante gala de repechaje, en la que dos equipos consiguieron una nueva oportunidad para continuar en el programa, la tensión regresa al escenario y cada presentación promete ser decisiva.
Esta noche, dos participantes llegarán acompañados de sus academias para conquistar al jurado y al público.
Kate Peruccy y Academy Crew
La participante llega acompañada de su academia para presentar una nueva coreografía, con la misión de destacar en una competencia que exige cada vez más.
Rubén Boix y Academia New Dance
El competidor vuelve a la pista junto a su equipo, dispuesto a sorprender con su presentación y demostrar por qué merece continuar en la competencia.
No te pierdas una nueva noche de La Gran Batalla, desde las 20:45, solamente por Red Uno.
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